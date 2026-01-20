CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Омские компании стали чаще общаться в онлайне на 53% чаще

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую онлайн-активность жителей Омской области по итогам 2025 г. Омичи провели бизнес-встреч и вебинаров на 53% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. омские пользователи «МТС Линк» проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) в пять раз чаще, чем вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушателей). При этом общее мероприятий на платформе выросло на 53% по сравнению с 2024 г.

Кроме общего роста онлайн-активности, трендом стало использование ИИ-ассистентов и других функций на базе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-функции использовали для размытия и замены фона на видеосозвонах, эту функцию включали в пять раз чаще, чем в 2024 г. На втором месте – автоматическая расшифровка встреч, где отмечается почти двукратный рост. На третьем – аватары и маски, рост в пять раз.

«В Омской области растет популярность ИИ в онлайн-сервисах, что меняет формат их использования. Теперь это не только средство для видеозвонков, но и полноценная платформа для онлайн-коммуникации, организации работы, упрощения задач и повышения продуктивности команд. По данным 2025 г., крупнейшими пользователей таких сервисов в регионе стали компании и образовательные учреждения, где дистанционное общение стало частью повседневной работы», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще