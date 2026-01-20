CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ozon улучшает условия сотрудничества с транспортными компаниями

Ozon улучшает условия сотрудничества с транспортными компаниями, которые перевозят товары продавцов между складами маркетплейса и разными регионами России. Теперь у перевозчика есть возможность выбрать количество грузов, которое он сможет провести за один раз. Это открывает возможность для транспортных компаний вести товары не только с полной загрузкой грузовика (по типу FTL), но и частичной загрузкой (LTL). При этом оплата будет производится за фактически перевезенное количество грузов в максимально короткие сроки.

Авансирование перевозки в размере 75% осуществляется сразу после погрузки на первой точке для клиентов «Ozon Банка». Для клиентов других банков срок выплаты будет зависеть от условий в конкретном банке, но не позже следующего рабочего дня. А оплата оставшейся суммы — в течение 5 дней после подписания закрывающих документов. В дальнейшем постоплата для перевозчиков будет приходить сразу после осуществления перевозки. Информация обо всех платежах доступна в личном кабинете транспортной компании в мобильной и веб-версиях приложения «Вози Ozon».

Новый способ перевозки обеспечит еще более прозрачные условия сотрудничества Ozon с транспортными компаниями — это позволит перевозчикам брать больше заданий на платформе «Вози Ozon», получать фиксированную оплату за каждый перевезенный товар и самостоятельно планировать маршрут от одного логистического объекта к другому. На первом этапе проект будет реализован только для перевозок по России, а в дальнейшем — масштабирован на страны СНГ.

«С изменением типа перевозок Ozon сможет увеличить количество партнеров-перевозчиков и повысить скорость и эффективность перевозок в рамках доставки товаров между складами и разными регионами России. Речь идет о магистральных перевозках — между фулфилментом и сортировочным центром, через которые товары в дальнейшем передаются в доставку до клиента либо в пункт выдачи заказов. Это будет еще одним шагом к максимально быстрой и удобной доставке заказов для более 63 млн покупателей по всей стране», — сказал директор по развитию транспортной инфраструктуры Ozon Алексей Ширяев.

Чтобы быстрее и эффективнее распределять машины по воротам на каждом складе и избегать простоев, Ozon напоминает компаниям о необходимости для водителя отмечать в приложении «Вози Ozon» свое прибытие и выезд со склада. Кнопка «Я прибыл» появляется в приложении, когда водитель подъезжает к точке ближе чем на 900 м. После нажатия система назначает ворота и показывает их на экране — водитель сразу понимает, куда ехать, и диспетчера можно не ждать.

С лета 2025 г. сотрудничать с маркетплейсом на логистической платформе могут перевозчики с малотоннажный парком (до 1,5 тонн). При этом маркетплейс продолжает работать с большегрузным авто в обычном формате. Сейчас с платформой Ozon уже работают более 4,3 тыс. транспортных компаний — к концу прошлого года их количество удвоилось. А ежедневно через «Вози Ozon» совершается около 3 тыс. рейсов.

Для транспортных компаний доступна специальная программа страхования ответственности при грузоперевозках с лимитом ответственности до 10 млн руб., с высоким уровнем покрытия страхового полиса и быстрыми выплатами онлайн. Также они могут взять автомобиль в лизинг на специальных условиях — со скидкой от производителей до 20% и экономией на налогах до 45%.

