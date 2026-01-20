Почти половина майнинговых ферм СКФО находятся в Дагестане

МТС зафиксировала рост количества найденных майнинговых ферм в России на 44%. С помощью собственной платформы EnergyTool компания нашла в прошлом году более 196 тыс. случаев майнинга. На Северный Кавказ приходится 4% от общего количества выявленных в России ферм. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Больше всего майнинговых ферм на Северном Кавказе обнаружено в Дагестане (47%). На втором месте по количеству найденных ферм Ставрополье (28%). На третьем – Северная Осетия (10%). Далее идут КБР, Чечня, Ингушетия. Меньше всего ферм выявлено в КЧР – 2,5%.

При этом Северный Кавказ по итогу 2025 г. не вошел в число субъектов с наибольшим количеством майнеров. Республика Дагестан находится на 14 строчке по количеству выявленных ферм в стране, Ставропольский край – на 22.

Платформа EnergyTool в режиме реального времени анализирует данные с систем автоматизированного коммерческого учета электроэнергии и с помощью алгоритмов ИИ выявляет аномалии в энергопотреблении. Это позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы.