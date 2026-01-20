Пять сел Карасукского района впервые получили связь «МегаФона»

Доступ к телеком-услугам и цифровым возможностям «МегаФона» впервые получили еще пять сел Карасукского района. Оператор установил базовые станции в населенных пунктах, за счет чего значительно расширил покрытие 4G на территории Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Калиновку, Благодатное, Ягодный, Чернокурью и Сорочиху инженеры обеспечили голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, задействовав сети второго и четвертого поколения. Чтобы передача данных в смартфонах жителей оставалась комфортной на всей территории сел, специалисты задействовали низкочастотные и среднечастотные диапазоны LTE. Они наиболее эффективны в сельской местности: имеют большой радиус покрытия, распространяются на большие расстояния и обладают лучшей способностью преодолевать препятствия — холмы или лесные участки.

Оператору удалось обеспечить баланс между оптимальным покрытием и достаточной скоростью передачи данных. Согласно замерам специалистов, максимальные скорости мобильного интернета в поселениях достигают 60 Мбит/с.

«Интернет выступает помощником в работе без привязки к месту или времени, с помощью Сети мы получаем новости, учебные материалы, можем быстро организовать досуг. Теперь еще более 5 тыс. жителей Карасукского района смогут воспользоваться услугами оператора — качественным интернетом, который превратился сегодня в ключевой инструмент для жизни. Новое телеком-оборудование в сельской местности — это непросто стройка. За каждой базовой станцией мы видим наших абонентов, с их заботами и радостями, и надеемся, что можем помочь им решить задачи, облегчить быт», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Новая телеком-инфраструктура позволила местным жителям пользоваться цифровыми звонками VoLTE. Чистый звук абоненты оценили по достоинству — в первые недели года 73% голосовых вызовов было сделано именно через интернет.