CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор

«М.Косметик», сеть магазинов дрогери и лидер парфюмерно-косметического ритейла, запускает доставку из дарксторов для усиления предложения в онлайне. Первый даркстор «М.Косметик» открылся в Краснодаре по адресу: ул. Васнецова, 39. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Ассортимент даркстора почти в три раза больше, чем в среднем в магазинах (8 тыс.): здесь представлено около 23 тыс. SKU, из них более 10 тыс. позиций ранее были недоступны клиентам «М.Косметик». В частности, расширено предложение локальных российских брендов уходовой косметики и бытовой химии. В ассортименте даркстора также появились новые бренды бытовой химии, косметики и средств для волос. В ближайшее время планируется увеличение ассортимента до 40 тыс. SKU.

В зоне доставки из нового даркстора находятся около 1 млн жителей, радиус доставки – до 20 километров. Среднее время доставки составляет около часа.

В 2026 г. после тестирования доставки из даркстора в Краснодаре «М.Косметик» планирует масштабировать эту модель, в том числе на другие крупные города.

Андрей Бодров, директор бизнес-формата «Магнит Косметик»: «Усиление предложения в онлайне – важная часть трансформации сети «М.Косметик», которая стартовала в 2025 г. Формат дарксторов – «магазинов-складов» для обслуживания исключительно онлайн-заказов, позволяет предложить клиентам существенно больше товаров в популярных категориях и новые бренды, не представленные в магазинах. При значительном расширении ассортимента нашим важным преимуществом остается оперативная доставка. Оформить заказ по-прежнему можно в разделе «М.Косметик» в приложении «Магнита», а также на сайте нашей сети».

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «Последние несколько лет наш сервис доставки работал преимущественно на базе физических магазинов розничной сети, а с прошлого года мы начали активно развивать форматы грейсторов и дарксторов. Теперь первый даркстор запущен для сети «М.Косметик». Благодаря большей площади и операционным процессам, ориентированным только на работу с онлайн-заказами, мы можем предлагать клиентам существенно больший выбор товаров в категории косметики, парфюмерии, бытовой химии и других популярных непродовольственных категориях, сохраняя возможность быстрой доставки».

В 2025 г. «М.Косметик» запустила доставку из грейсторов в Москве и Санкт-Петербурге. Под этот формат были переоборудованы 79 действующих магазинов. Ассортимент грейсторов больше, чем в обычных торговых точках (около 11 тыс. наименований товаров против 8 тыс. в среднем по сети), что позволяет обеспечить расширенное предложение для клиентов. Все объекты подбирались так, чтобы охватить доставкой весь город в срок до 60 минут. Теперь онлайн-заказы в двух мегаполисах из приложения «Магнит: Акции и Доставка» доставляются только из грейсторов, остальные магазины «М.Косметик» обслуживают офлайн-покупателей, а также работают как точки выдачи заказов в рамках сервиса самовывоза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще