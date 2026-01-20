Сеть «М.Косметик» открыла первый даркстор

«М.Косметик», сеть магазинов дрогери и лидер парфюмерно-косметического ритейла, запускает доставку из дарксторов для усиления предложения в онлайне. Первый даркстор «М.Косметик» открылся в Краснодаре по адресу: ул. Васнецова, 39. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Ассортимент даркстора почти в три раза больше, чем в среднем в магазинах (8 тыс.): здесь представлено около 23 тыс. SKU, из них более 10 тыс. позиций ранее были недоступны клиентам «М.Косметик». В частности, расширено предложение локальных российских брендов уходовой косметики и бытовой химии. В ассортименте даркстора также появились новые бренды бытовой химии, косметики и средств для волос. В ближайшее время планируется увеличение ассортимента до 40 тыс. SKU.

В зоне доставки из нового даркстора находятся около 1 млн жителей, радиус доставки – до 20 километров. Среднее время доставки составляет около часа.

В 2026 г. после тестирования доставки из даркстора в Краснодаре «М.Косметик» планирует масштабировать эту модель, в том числе на другие крупные города.

Андрей Бодров, директор бизнес-формата «Магнит Косметик»: «Усиление предложения в онлайне – важная часть трансформации сети «М.Косметик», которая стартовала в 2025 г. Формат дарксторов – «магазинов-складов» для обслуживания исключительно онлайн-заказов, позволяет предложить клиентам существенно больше товаров в популярных категориях и новые бренды, не представленные в магазинах. При значительном расширении ассортимента нашим важным преимуществом остается оперативная доставка. Оформить заказ по-прежнему можно в разделе «М.Косметик» в приложении «Магнита», а также на сайте нашей сети».

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Фудтех» («Магнит Доставка»): «Последние несколько лет наш сервис доставки работал преимущественно на базе физических магазинов розничной сети, а с прошлого года мы начали активно развивать форматы грейсторов и дарксторов. Теперь первый даркстор запущен для сети «М.Косметик». Благодаря большей площади и операционным процессам, ориентированным только на работу с онлайн-заказами, мы можем предлагать клиентам существенно больший выбор товаров в категории косметики, парфюмерии, бытовой химии и других популярных непродовольственных категориях, сохраняя возможность быстрой доставки».

В 2025 г. «М.Косметик» запустила доставку из грейсторов в Москве и Санкт-Петербурге. Под этот формат были переоборудованы 79 действующих магазинов. Ассортимент грейсторов больше, чем в обычных торговых точках (около 11 тыс. наименований товаров против 8 тыс. в среднем по сети), что позволяет обеспечить расширенное предложение для клиентов. Все объекты подбирались так, чтобы охватить доставкой весь город в срок до 60 минут. Теперь онлайн-заказы в двух мегаполисах из приложения «Магнит: Акции и Доставка» доставляются только из грейсторов, остальные магазины «М.Косметик» обслуживают офлайн-покупателей, а также работают как точки выдачи заказов в рамках сервиса самовывоза.