CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

В Томской области количество онлайн-мероприятий выросло в 2,5 раза

МТС с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую онлайн-активность жителей Томской области по итогам 2025 г. Томичи провели бизнес-встреч и вебинаров в 2,5 раз больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При этом пользователи стали активнее применять инструменты на базе искусственного интеллекта. Чаще всего ИИ-функции использовали для размытия и замены фона на видеосозвонах, эту функцию включали почти в шесть раз чаще, чем в 2024 г. На втором месте – функция маски и бьютификации, которую в 2025 г. использовали почти в 14 раз чаще, чем годом ранее. На третьем месте – саммаризация (краткий пересказ встречи), рост почти в 30 раз.

«Год от года в Томской области растет количество корпоративных пользователей платформы «МТС Линк». В основном, это образовательные учреждения, где дистанционное общение стало частью повседневной работы. Мы отмечаем, что пользователи онлайн-платформы начинают активно внедрять ИИ-ассистента, который способен самостоятельно анализировать видеоконференции и фиксировать ключевые моменты в текстовом формате. Это позволяет оптимизировать ресурсы и повысить эффективность работы всех участников», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще