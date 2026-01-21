CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через личные профили «ВКонтакте»

Авторы контента получили возможность создавать шопсы — публикации с товарами — в профиле и получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке. Ранее такая возможность появилась у сообществ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция позволяет монетизировать шопсы, даже если у автора нет своего сообщества. Достаточно иметь открытый профиль, 1000 и более подписчиков или друзей и регулярно публиковать оригинальный контент. Такие авторы могут подключиться к программе монетизации через VK AdBlogger и выбирать товары для рекламы из каталога.

Авторы могут с личных профилей публиковать шопсы в формате постов и клипов, рекомендуя понравившиеся товары своим друзьям и подписчикам. Популярные публикации смогут попасть в ленту рекомендаций, собирать виральные охваты и увеличивать продажи от новой аудитории. За каждую продажу по своему шопсу автор получит процент, установленный продавцом товара. Например, если вознаграждение за продажу куртки стоимостью 7000 руб. составляет 30%, автор претендует на заработок в размере 2100 руб. за каждую проданную единицу товара.

«Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц — чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях дает креаторам упрощенный вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи. В этом году мы продолжим расширять возможности личных страниц для заработка, привлечения подписчиков и аналитики активности аудитории», — сказала директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

По итогам 2025 г. товарный контент стал одним из самых быстрорастущих на платформе: его публикуют более 1 млн авторов, просмотры таких публикаций превысили 30 млрд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще