«МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии

Гостям парка административного центра Туймазинского района Башкирии стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60 Мбит/с.

Инженеры оператора расширили покрытие вблизи Центрального парка культуры и отдыха — одной из крупнейших зеленых зон Туймазов, где находятся аттракционы и регулярно проводятся мероприятия. Технические специалисты задействовали здесь сразу средний и высокий диапазоны частот, что дает оптимальную емкость и быструю скорость загрузки.

Проведенные работы приобретают дополнительное значение, так как к территории парка примыкают Татарский драмтеатр, Дворец детского творчества, поликлиника центральной районной больницы. Кроме того, улучшенное качество связи стало доступно в окрестных жилых кварталах, включая учебные заведения, магазины и аптеки.

«В последние месяцы мы уделили особое внимание Туймазам. Это не только административный центр Туймазинского района, но и значимый транспортный хаб на границе Башкирии и Татарстана. Помимо парковой зоны, наша техническая служба запустила телеком-оборудование еще и на улице Островского, в непосредственной близости от городской администрации», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в среднем горожанам в регионе сейчас необходимо порядка 21 ГБ дата‑трафика в месяц. Рекордсменами являются жители Сибая с показателем в 30 ГБ. В столице республики среднее потребление составляет 20 ГБ на абонента, а в Туймазах — 17,5 ГБ.

