«МегаФон»: жители Чечни начали год с шопинга

В январе 2026 г. абоненты из Чеченской Республики стали чаще покупать товары в интернете. С начала месяца трафик на маркетплейсах вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают аналитики «МегаФона», больше всего процессом покупки увлеклись женщины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным днем для шопинга стал первый рабочий день – 12 января 2026 г. Напротив, 1 января 2026 г. оказалось самым «тихим» для виртуальных приобретений. Желание пополнить корзину уступило место прогулкам и встречам с близкими.

Основную аудиторию онлайн-магазинов в первые недели января составили жители региона от 25 до 34 лет. На них пришло свыше 40% всех посещений. Более чем на 10% выросло количество пользователей старше 40 лет. Женщины израсходовали в 1,5 раза больше трафика, чем мужчины.

«Онлайн-покупки стали обычным делом практически для каждого человека. Пункты выдачи сегодня есть даже в отдаленных горных поселениях. Чтобы жители и гости региона могли с комфортном пользоваться этими цифровыми сервисами, только за прошлый год мы модернизировали свыше 150 объектов связи, которые находятся в каждом районе республики. В результате еще в нескольких небольших населенных пунктах, таких как Татай-Хутор, Сары-Су, станица Бороздиновская появилась возможность совершать покупки не только из дома, а из любого удобного места», — сказал директор «МегаФон» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

«МегаФон» позаботился и о тех, кто предпочитает офлайн-магазины. Инженеры увеличили пропускную способность сети в грозненском ЦУМе, Доме моды, а также в торговом центре Аргун-сити.

