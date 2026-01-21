CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила связью Дорогу Дружбы

МТС обеспечила стабильное покрытие сети на магистрали, соединяющей центр Перми с микрорайоном Гайва. Девять километров Дороги Дружбы впервые бесшовно покрыты мобильным интернетом МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке современного телеком-оборудования от МТС автомагистраль полностью обеспечена сигналом LTE, что гарантирует непрерывную связь для тысячи горожан. Теперь пермяки смогут не только наслаждаться музыкой в дороге, но и использовать карты и навигационные сервисы. А пассажиры общественного транспорта могут смотреть видео в высоком разрешении и без проблем пользоваться интернетом во время поездки.

Дорога Дружбы – ключевая транспортная артерия Перми, связывающая Орджоникидзевский район с центром города. Это единственный путь в правобережной части Перми, который ведет в микрорайон Гайва. Теперь уверенная связь и интернет от МТС доступны пермякам на протяжении всей автодороги.

«Для тысяч жителей Перми Дорога Дружбы — это ежедневный маршрут, и наша ключевая задача — сделать его комфортным и современным. Качество жизни и работы в городе во многом зависит от таких, казалось бы, привычных вещей, как стабильная связь в пути. Теперь жители Гайвы и всего Орджоникидзевского района могут с комфортом в дороге пользоваться всеми цифровыми сервисами, общаться с близкими и не бояться, что разговор оборвется на полуслове. Развитие инфраструктуры сети на важных транспортных магистралях Прикамья – один из приоритетов нашей работы. Так, например, в прошлом году мы обеспечили связью прикамский участок федеральной трассы М-12», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован при поддержке Министерства информационного развития и связи Пермского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще