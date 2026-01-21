Новый год хабаровчане начали с покупок на маркетплейсах

В первые недели нового года хабаровчане увеличили трафик на маркетплейсах на 10%. Аналитики «МегаФона» сравнили обезличенные данные пользователей в первой половине января 2025 и 2026 гг. Оказалось, что активно совершать виртуальные покупки жители региона начинают сразу же после выхода на работу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора отмечают, что покупательский спрос на площадках онлайн-магазинов заметно увеличивается в первый же рабочий день — почти на 12% относительно средних значений праздничной недели.

Вместе с тем пик интереса в этом году пришёлся на 16 января — последний день первой рабочей недели года. В то же время 1 января стал самым «тихим» для онлайн-шопинга, хотя даже в этот день трафик оказался на 6% выше показателей первого дня 2025 г.

Основную долю пользователей онлайн-магазинов в Хабаровском края составили жители в возрасте 35–44 лет — на их долю пришлось 37% всех посещений. Значительную активность также показали люди 45–54 лет (24% трафика) и молодежь 25–34 лет (17%). Примечательно, что мужчины использовали на 18% больше мобильного трафика при посещении маркетплейсов, чем женщины. Аналитики не исключают, что сильный пол чаще покупает технически сложные товары, что требует более тщательного анализа и сравнения характеристик.

«Наблюдаемый рост трафика показывает изменения потребительских привычек, а также говорит о широких цифровых возможностях в регионе для абонентов. В прошлом году мы усилили LTE-сеть по всему Хабаровскому краю — в городах и небольших населенных пунктах. С помощью технологии рефарминга наши специалисты смогли обеспечить более высокие интернет-скорости, что позволило пользователям комфортно выходить в Сеть», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Вместе с тем на Дальнем Востоке лидерами по росту трафика на маркетплейсы в январе стали забайкальцы с ростом на 54%, на втором месте абоненты в Республике Саха (Якутия) (+37%), третьем — жители Приморья (+16%).