Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, анонсировал обновление облачной платформы. Облако Selectel стало более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуальные машины размером с хост. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Запущенные обновления направлены на увеличение производительности, гибкости настройки и изоляции ресурсов для компаний, чьи бизнес-задачи требуют стабильной и высокой вычислительной мощности. Новые возможности позволяют использовать облачную платформу не как общедоступный пул ресурсов, а как индивидуальную, изолированную среду с гарантированными характеристиками, что выводит работу с облаком на новый уровень.

Выделенные ядра

Теперь в панели управления Selectel можно заказать виртуальные машины с выделенными ядрами, где каждое виртуальное ядро сервера (vCPU) закреплено за потоками конкретных физических ядер процессора, а не переключается между потоками разных ядер. Такая аппаратная изоляция нагрузки исключает любые задержки, гарантирует стабильную производительность без Steal Time (время, в течение которого виртуальная машина не получает ресурсы процессора). Это позволяет точно прогнозировать работу приложений, что особенно критично для высоконагруженных баз данных, финансовых систем и сервисов, платформ электронной коммерции, приложений с высокой нагрузкой и аналитикой данных в реальном времени, где каждая секунда имеет значение.

Гранулярный контроль производительности в облаке

Для тех, кто работает с приложениями, чувствительными к скорости обмена данными между процессором и памятью, доступна настройка размещения ресурсов виртуальной машины на одной NUMA-ноде — это позволяет сократить задержки при работе с памятью на 20–50%. Такая оптимизация особенно полезна для систем, где критична скорость отклика, например, СУБД и аналитических платформ. При этом данная функция предоставляется бесплатно, и поддерживает до 88 виртуальных ядер на одной ноде, что в несколько раз превышает существующие возможности на российском рынке.

Также клиенты могут управлять технологией Hyper-Threading, адаптируя процессор под профиль нагрузки приложения или сервиса. Технология Hyper-Threading повышает производительность при работе с многопоточными задачами большинства веб-сервисов и корпоративных приложений, сервисов с большим количеством одновременных пользователей, рендеринге и обработке видео. Отключение функции подойдет для HPC-вычислений, работы аналитических баз данных (OLAP) и ПО с лицензированием по физическим ядрам.

Виртуальная машина размером с хост

Для задач, требующих максимальной изоляции и контроля, появилась возможность арендовать виртуальную машину (далее - ВМ) размером с целый хост. На такой ВМ размещается только один клиент, все ресурсы сервера выделены только под его нагрузки. Это гарантирует максимальную производительность сервера за счет отсутствия соседних нагрузок и полный контролем над ресурсами.

Новый тип ВМ доступен в рамках отдельной линейки — Dedicated Cloud Server (DCS). На старте доступны конфигурации с 14 vCPU, в будущем максимальное количество ядер в такой ВМ составит до 232 vCPU, а также появится возможность арендовать конфигурации с GPU. ВМ размером с хост тарифицируются по модели оплаты PAYG и могут использоваться как классические, так и прерываемые ВМ.

Новая линейка с сетью 10 Гбит/с

Также Selectel запускает новую линейку облачных серверов с сетевой пропускной способностью 10 Гбит/с, что значительно выше стандартных сетей большинства провайдеров 1-3 Гбит/с. Увеличенная скорость позволяет сократить время передачи больших объемов данных — будь то репликация баз данных, миграция систем, обработка больших данных или работа с распределенными кластерами. Это особенно важно для компаний, которые строят масштабируемые сервисы, работают с машинным обучением или видеоконтентом.

Увеличение лимитов для ресурсов в произвольных конфигурациях

В произвольных конфигурациях увеличили максимальные лимиты ресурсов на одну виртуальную машину до 232 vCPU, 900 ГБ RAM и локальным диском до 2 ТБ в стандартной линейке. И до 176 vCPU, 900 ГБ RAM и локальным диском до 2 ТБ в линейке высокопроизводительных облачных серверов с частотой процессора до 3,6 ГГц. Обновленные лимиты позволяют перенести в облако монолитные системы и ресурсоемкие задачи, характерные для проектов уровня enterprise: крупные digital-проекты, высокопроизводительные вычисления и сложные корпоративные системы.

«Selectel уже более 10 лет планомерно развивает свою облачную платформу, ориентируясь на меняющиеся запросы рынка: клиенты все чаще требуют не просто масштабируемости, но и предсказуемой производительности, изоляции и полного контроля над инфраструктурой. Новые функции не просто улучшают облако, а формируют новый стандарт в отрасли. Они позволяют закрыть потребности любого бизнеса — от стартапа с высоконагруженной базой данных до крупного предприятия с регулируемыми требованиями к безопасности и производительности. Наше облако гибко адаптируется под специфику различных бизнес-задач, избавляя от необходимости подстраиваться под технические ограничения», — отметил Антон Баранов, менеджер облачной платформы Selectel.

Все новые функции уже доступны в панели управления Selectel — можно выбрать нужные параметры при создании виртуальной машины и сразу получить максимальную производительность, предсказуемость и безопасность без длительных согласований.