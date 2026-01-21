CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

Облако с высокой производительностью: Selectel усиливает облачную платформу функциональными обновлениями

Selectel, провайдер сервисов ИT-инфраструктуры, анонсировал обновление облачной платформы. Облако Selectel стало более производительным за счет выделенных ядер и гранулярного управления топологией процессора, новой линейки облачных серверов с сетью 10 Гбит/с и возможности арендовать виртуальные машины размером с хост. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Запущенные обновления направлены на увеличение производительности, гибкости настройки и изоляции ресурсов для компаний, чьи бизнес-задачи требуют стабильной и высокой вычислительной мощности. Новые возможности позволяют использовать облачную платформу не как общедоступный пул ресурсов, а как индивидуальную, изолированную среду с гарантированными характеристиками, что выводит работу с облаком на новый уровень.

Выделенные ядра

Теперь в панели управления Selectel можно заказать виртуальные машины с выделенными ядрами, где каждое виртуальное ядро сервера (vCPU) закреплено за потоками конкретных физических ядер процессора, а не переключается между потоками разных ядер. Такая аппаратная изоляция нагрузки исключает любые задержки, гарантирует стабильную производительность без Steal Time (время, в течение которого виртуальная машина не получает ресурсы процессора). Это позволяет точно прогнозировать работу приложений, что особенно критично для высоконагруженных баз данных, финансовых систем и сервисов, платформ электронной коммерции, приложений с высокой нагрузкой и аналитикой данных в реальном времени, где каждая секунда имеет значение.

Гранулярный контроль производительности в облаке

Для тех, кто работает с приложениями, чувствительными к скорости обмена данными между процессором и памятью, доступна настройка размещения ресурсов виртуальной машины на одной NUMA-ноде — это позволяет сократить задержки при работе с памятью на 20–50%. Такая оптимизация особенно полезна для систем, где критична скорость отклика, например, СУБД и аналитических платформ. При этом данная функция предоставляется бесплатно, и поддерживает до 88 виртуальных ядер на одной ноде, что в несколько раз превышает существующие возможности на российском рынке.

Также клиенты могут управлять технологией Hyper-Threading, адаптируя процессор под профиль нагрузки приложения или сервиса. Технология Hyper-Threading повышает производительность при работе с многопоточными задачами большинства веб-сервисов и корпоративных приложений, сервисов с большим количеством одновременных пользователей, рендеринге и обработке видео. Отключение функции подойдет для HPC-вычислений, работы аналитических баз данных (OLAP) и ПО с лицензированием по физическим ядрам.

Виртуальная машина размером с хост

Для задач, требующих максимальной изоляции и контроля, появилась возможность арендовать виртуальную машину (далее - ВМ) размером с целый хост. На такой ВМ размещается только один клиент, все ресурсы сервера выделены только под его нагрузки. Это гарантирует максимальную производительность сервера за счет отсутствия соседних нагрузок и полный контролем над ресурсами.

Новый тип ВМ доступен в рамках отдельной линейки — Dedicated Cloud Server (DCS). На старте доступны конфигурации с 14 vCPU, в будущем максимальное количество ядер в такой ВМ составит до 232 vCPU, а также появится возможность арендовать конфигурации с GPU. ВМ размером с хост тарифицируются по модели оплаты PAYG и могут использоваться как классические, так и прерываемые ВМ.

Новая линейка с сетью 10 Гбит/с

Также Selectel запускает новую линейку облачных серверов с сетевой пропускной способностью 10 Гбит/с, что значительно выше стандартных сетей большинства провайдеров 1-3 Гбит/с. Увеличенная скорость позволяет сократить время передачи больших объемов данных — будь то репликация баз данных, миграция систем, обработка больших данных или работа с распределенными кластерами. Это особенно важно для компаний, которые строят масштабируемые сервисы, работают с машинным обучением или видеоконтентом.

Увеличение лимитов для ресурсов в произвольных конфигурациях

В произвольных конфигурациях увеличили максимальные лимиты ресурсов на одну виртуальную машину до 232 vCPU, 900 ГБ RAM и локальным диском до 2 ТБ в стандартной линейке. И до 176 vCPU, 900 ГБ RAM и локальным диском до 2 ТБ в линейке высокопроизводительных облачных серверов с частотой процессора до 3,6 ГГц. Обновленные лимиты позволяют перенести в облако монолитные системы и ресурсоемкие задачи, характерные для проектов уровня enterprise: крупные digital-проекты, высокопроизводительные вычисления и сложные корпоративные системы.

«Selectel уже более 10 лет планомерно развивает свою облачную платформу, ориентируясь на меняющиеся запросы рынка: клиенты все чаще требуют не просто масштабируемости, но и предсказуемой производительности, изоляции и полного контроля над инфраструктурой. Новые функции не просто улучшают облако, а формируют новый стандарт в отрасли. Они позволяют закрыть потребности любого бизнеса — от стартапа с высоконагруженной базой данных до крупного предприятия с регулируемыми требованиями к безопасности и производительности. Наше облако гибко адаптируется под специфику различных бизнес-задач, избавляя от необходимости подстраиваться под технические ограничения», — отметил Антон Баранов, менеджер облачной платформы Selectel.

Все новые функции уже доступны в панели управления Selectel — можно выбрать нужные параметры при создании виртуальной машины и сразу получить максимальную производительность, предсказуемость и безопасность без длительных согласований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще