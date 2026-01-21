CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Электроника
|

Samsung «Живые страницы»: осмысленное чтение в новом цифровом формате

В рамках проекта Samsung «Живые страницы» был проведен опрос о современных читательских привычках и предпочитаемых форматах литературы. Результаты опроса показали, что печатные издания по-прежнему остаются форматом, к которому читатели продолжают испытывать значительную привязанность. Однако смартфон стал главным устройством для чтения. Об этом CNews сообщили представители Samsung Electronics.

Смартфоны — главный способ читать

Около 65% участников чаще читают со смартфона, но примерно 44% продолжают считать бумажную книгу своим любимым форматом.

По количеству прочитанных книг распределение примерно следующее: около 25% читают 3–5 книг в год, примерно 20% — 6–10, около 10% — более 30.

Большинство читателей выбирают книги, чтобы отдохнуть или переключиться. Поколение зумеров чаще других отмечает, что читают ради саморазвития.

Молодые читатели формируют спрос на новые форматы

Самыми популярными жанрами стали детективы и триллеры (51%). Далее идет фантастика и фэнтези (46%) и классическая литература (38%). У зумеров предпочтения заметно отличаются: фантастика и фэнтези — 62%, детективы и триллеры — 48%, любовные романы — 42%, классику читают около 30%.

Молодая аудитория активнее обращается к визуальным форматам: примерно 22% читают комиксы и графические романы, около 26% — веб-романы, фанфики и другой сетевой контент.

Вечер — главное время для чтения

Вечер остается самым популярным временем для чтения: перед сном читают примерно 62% участников опроса. Около 31% находят время для чтения днём, около 28% — в отпуске и путешествиях, около 26% — в дороге на работу. Среди молодой аудитории 39% стараются планировать чтение каждый день. Некоторые респонденты отмечают, что читают в любой свободный промежуток, включая рабочее время.

Ожидания пользователей от современных сервисов для чтения

Результаты опроса показывают: пользователи ожидают наличие инструментов, которые делают чтение комфортнее и помогают глубже взаимодействовать с текстом. 18% респондентов отметили необходимость более гибких настроек интерфейса в онлайн-приложениях для чтения: выбор размера и типа шрифта, фона и ориентации текста. 15% заинтересованы в дополнительных комментариях и пояснениях и около 14% — в возможности выделять текст и оставлять заметки.

«Пользователи ожидают от цифровых сервисов не только удобного формата, но и более глубокого взаимодействия с текстом. Samsung Живые страницы предлагают такую возможность: интерактивные сценарии чтения, визуальные подсказки и понятная навигация помогают лучше ориентироваться в сюжете, следить за героями и контекстом книги. Особенно востребован такой формат у аудитории, которая активно использует цифровые инструменты и ищет новые способы осмысленного чтения. Наша задача — развивать сервис так, чтобы он органично дополнял привычку читать и делал литературу ближе и понятнее для разных поколений», — сказал вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования. В исследовании участвовали более 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще