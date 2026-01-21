CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

В крупнейшем портовом городе России «МегаФон» апгрейдил LTE

Новороссийск — третий по величине город Краснодарского края. Он играет ключевую роль в морской торговле и транспортной системе юга страны. Ввиду активного развития города как крупного логистического и туристического центра «МегаФон» провёл масштабную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры.

Технические мероприятия затронули центральную часть города, жилые комплексы, образовательные и медицинские учреждения, а также транспортные узлы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. Стабильный сигнал теперь доступен и в торгово‑развлекательном центре «Красная площадь». Кроме того, устойчивая связь обеспечена на подъездных путях к Новороссийску — в населённых пунктах Верхнебаканский и Семигорский.

«Проведённая модернизация полностью отвечает растущим потребностям города. В результате обновления базовых станций ёмкость сети увеличилась на 25%, существенно расширилась зона покрытия, а скорость мобильного интернета достигла 150 Мбит/с», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Согласно big data «МегаФона», во втором полугодии 2025 г. жители Новороссийска сгенерировали более 2,5 тыс. ТБ трафика — это эквивалентно 1,6 млн морских маршрутов между Новороссийском и Мурманском.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Таинственную компанию по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» возглавил человек из «Ростелекома»

Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще