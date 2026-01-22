Большое обновление десктопных редакторов «Р7 офис»: интеграция с облаком Mail.ru (VK) и появление новых функций

Вышла новая версия десктопных редакторов «Р7 офис», которая упростит повседневную работу пользователей и сделает ее еще более комфортной. В новом релизе появилась поддержка облака Mail.ru (VK) в качестве рабочего файлохранилища. Плюс к тому пользователям стали доступны новые инструменты, облегчающие рутинную работу с документами. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Самое важное и ожидаемое из обновлений: в разделе настроек «Совместная работа» редакторов теперь можно подключиться к облаку Mail.ru (VK). Это сделает использование десктопных редакторов «Р7 офис» более удобным для широкого круга пользователей, в том числе и корпоративных.

В редакторах появился новый полезный функционал: пользователи теперь могут прикреплять к одному офисному документу другие файлы через функцию вставки объекта на вкладке «Вставка». Таким образом можно легко сформировать рабочий контекст для решения какой-либо комплексной задачи в пределах одного документа. Воспользоваться ею просто: если объект был вставлен в ваш документ как иконка, по двойному клику откроется окошко его редактирования.

Презентации вышли на новый технический уровень: в редакторе появилась поддержка аналога перехода между слайдами — «Трансформация». При помощи доступных эффектов, среди которых перемещение, масштабирование, изменение цвета/формы и прочие, можно создавать динамичные, профессиональные слайды и добиться впечатляющего визуала. При этом обеспечена обратная совместимость в формате Office Open XML – то есть презентации, созданные в редакторе Р7 можно будет без проблем воспроизвести на ПК, где установлен любой офисный пакет. Это важно, ведь чаще всего демонстрировать презентацию приходится не на том ПК, на котором она создавалась.

А еще в редакторе теперь поддерживается эффект размытия для тени фигуры: презентации будут выглядеть еще более опрятно и презентабельно.