«МегаФон» добавил скорости «русскому Манчестеру»

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в подмосковном Егорьевске и его окрестностях. Новые базовые станции обеспечивают тысячи местных жителей голосовой связью и мобильным интернетом на средней скорости 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты «МегаФона» построили базовые станции в Акатово и Иншаково — одних из старейших деревень округа и всего Подмосковья, а также в поселке Новый, деревнях Лесково, Василево, Селиваниха и Костылево. Теперь жители могут без задержек общаться по видеосвязи, смотреть фильмы, играть в онлайн-видеоигры, пользоваться цифровыми сервисами, работать и учиться онлайн.

Улучшения коснулись и самого Егорьевска, где проживает более 111 тыс. человек. Так, мобильный интернет стал быстрее на территории Хлудовской мануфактуры — исторического промышленного комплекса, основанного купцами Хлудовыми еще в 1845 г. Именно большие фасады мануфактуры из красного кирпича, английское оборудование и дымящиеся трубы в XIX веке стали поводом для сравнения Егорьевска с британским Манчестером.

«Мы обновили сеть в городе и ближайших населенных пунктах, чтобы мобильный интернет работал стабильно даже при высокой нагрузке как на улицах, так и внутри жилых домов. Мы продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы высокие скорости мобильного интернета были доступны в любой точке Подмосковья, включая отдаленные от ЦКАД округа», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Для повышения качества связи инженеры «МегаФона» задействовали высоко‑ и среднечастотные диапазоны, а также технологию MIMO, которая позволяет одновременно передавать данные по нескольким каналам и обеспечивать стабильную работу сети.

