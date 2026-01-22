«МегаФон»: тюменские мужчины опередили женщин в январском шопинге

Новый 2026 г. жители Тюменской области начали с активного интернет-шопинга. Рекорд по объему переданных данных был зафиксирован в первые рабочие дни — 12 и 13 января 2026 г. трафик на маркетплейсах вырос на 15% по сравнению со средними показателями первых двух недель нового года. Согласно анализу обезличенного массива данных в сети «МегаФона», больше всего процессом выбора товаров увлеклись мужчины. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После длинных каникул тюменцы стали особенно часто заходить в интернет-магазины. Самым популярным днем для шопинга стало 13 января 2026 г. Напротив, 1 января 2026 г. оказалось самым «тихим» периодом для виртуальных покупок. Желание пополнить корзину уступило место прогулкам и встречам с близкими.

Основную аудиторию онлайн-магазинов в первые недели января составили жители региона 35–44 лет — на них пришлось 39% всех посещений. Еще 23% обеспечили люди 45–54 лет, а 19% сформировали абоненты оператора в возрасте от 25 до 34 лет. Мужчины израсходовали почти в два раза больше трафика, чем женщины: возможно, им требуется больше времени на изучение ассортимента.

«Онлайн-шопинг стал привычным делом не только для горожан, но и для жителей отдаленных сел и деревень. Скоростной мобильный интернет позволяет сделать процесс покупок более удобным и быстрым. В прошлом году мы построили и модернизировали более 100 базовых станций в различных локациях региона, уделяя особое внимание удаленным сельским населенным пунктам. Например, в конце года запустили новые телеком-объекты в сёлах Зиново, Карабаш, Бердюгино, в поселке Кавдык, а значит, еще несколько тысяч жителей и гостей региона получили возможность совершать покупки, не выходя из дома», — сказал Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области.