Прогнозы на «Киберпонедельник-2026»: чего ждать от первой распродажи года

«Киберпонедельник» в России в 2026 г. пройдет с 26 января по 28 января. Первая крупная онлайн-распродажа года традиционно становится индикатором потребительских настроений и показывает, какие категории и платежные сценарии будут определять рынок в ближайшие месяцы. Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney»), проанализировали итоги «Киберпонедельника» за последние два года и подготовили прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Рынок выходит на умеренный рост

После резкого увеличения оборотов в 2024 г. и более сдержанной динамики в 2025 г. «Киберпонедельник» постепенно переходит в фазу стабильного роста. Если в 2024 г. обороты онлайн-магазинов за период распродажи выросли на 68% год к году, то в 2025 г. рост составил 9%, при этом средний чек увеличился на 17%.

По оценке аналитиков «ЮKassa», в 2026 г. обороты онлайн-площадок в период «Киберпонедельника» могут вырасти на 10–15% по сравнению с 2025 г. Количество платежей, вероятно, останется на уровне 2025 г. или покажет незначительные колебания, а средний чек продолжит расти на фоне подорожания товаров и смещения спроса в сторону более дорогих покупок.

«Мы видим, что покупатели все чаще планируют крупные траты заранее и откладывают их именно на период распродаж. Это может привести к росту числа покупок и общего оборота в дни Киберпонедельника. При этом в 2026 году мы также ожидаем увеличение среднего чека на 8–12% при относительно стабильной динамике транзакций», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Техника и одежда сохранят обороты

Опыт 2024–2025 гг. показывает, что техника, электроника и одежда остаются ключевыми категориями «Киберпонедельника» по обороту, однако динамика внутри сегментов заметно различается. Так, в 2024 г. категория бытовой техники показала снижение оборота на 12% год к году, однако уже в 2025 г. перешла к восстановлению: обороты выросли на 31%, несмотря на сокращение среднего чека на фоне активных скидок. Это указывает на сохраняющийся спрос при высокой ценовой чувствительности покупателей.

Одежда, напротив, остается одной из самых динамичных категорий распродажи. В 2024 г. обороты в сегменте мужской и женской одежды выросли вдвое, а в 2025 г. рост сохранился и составил 79% за весь период «Киберпонедельника». При этом средний чек в категории снижался, что говорит о покупке большего количества товаров по сниженным ценам.

В 2026 г., по прогнозам аналитиков «ЮKassa», массовые категории продолжат формировать значительную часть оборота распродажи. При этом рост в сегментах техники и одежды, как и в предыдущие годы, будет обеспечиваться прежде всего объемом продаж, а не увеличением среднего чека. Более устойчивую динамику по чеку могут показать специализированные направления: одежда для спорта и отдыха, товары для дома и ремонта, а также подарочные категории.

Услуги укрепляют позиции

Сегмент услуг в последние годы становится постоянным участником «Киберпонедельника». В 2024 г. обороты в туризме, спа-салонах, кафе и ресторанах росли кратно — в отдельных категориях в два–три раза год к году. В 2025 г. взрывной рост сменился более сдержанной, но устойчивой динамикой: обороты билетных касс и развлекательных сервисов увеличились на 50–70%, спрос также сохранялся на услуги в сегментах здоровья и образования.

По прогнозу «ЮKassa», в 2026 г. рынок услуг перейдет к более умеренному сценарию роста. Обороты онлайн-платежей за услуги в период распродажи могут увеличиться на 20–30% год к году — это ниже показателей предыдущих лет, но свидетельствует о закреплении услуг на распродаже. Наибольший спрос, как ожидается, сохранят туристические предложения, билеты на мероприятия и подарочные сертификаты, которые покупают с расчетом на отложенное использование.

Альтернативные способы оплаты продолжат расти

Банковские карты оставались самым популярным способом оплаты, но росли медленнее альтернативных методов. В 2024 г. обороты платежей картами увеличились на 23%, а количество оплат — на 30% по сравнению с 2023 г.. В то же время обороты платежей через SberPay выросли в 2,5 раза, а число оплат — на 95%. Рост показал и электронный кошелек «ЮMoney»: +70% по обороту и +69% по количеству оплат.

«Мы ожидаем дальнейшего роста альтернативных платежных методов. По нашим данным, доля банковских карт в обороте онлайн-платежей впервые оказалась ниже 50%, одновременно доля оплат по QR-коду и через SberPay суммарно превысила 53%. Быстрая оплата может стать для магазинов важным преимуществом, особенно в период распродаж, когда покупатели склонны к импульсивным решениям», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Что учесть площадкам

Эксперты отмечают, что в условиях умеренного роста все большее значение будут иметь не сами скидки, а удобство покупки. Площадкам важно заранее подготовить платежную инфраструктуру, провести А/Б тестирование форм оплаты, внедрить динамическое ценообразование, использовать современные AI-сервисы для аналитики и оптимизации ассортимента. Такой подход может помочь магазинам эффективнее работать с имеющимся спросом, сократить потери в пиковые периоды распродаж и повысить конверсию.