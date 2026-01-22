CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

Стабильный 4G в морозы: «МегаФон» модернизировал связь в Омсукчане

Пользоваться мобильной связью в Омсукчане абонентам «МегаФона» стало комфортнее. Специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру в поселке и сделали LTE-сигнал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Омсукчане проживает около трех тысяч человек. Улучшенное качество 4G стало доступно для жителей восточной части поселения, здесь находятся жилые дома, школа искусств и больница. Инженеры оператора модернизировали базовую станцию и запустили дополнительный LTE-слой, что позволило увеличить скорость передачи данных и улучшить качество мобильной связи.

Несмотря на сложные погодные условия и периодическое ограничение движения по дороге в Омсукчан, специалисты оператора выполнили модернизацию к началу новогодних каникул. Это позволило обеспечить для абонентов комфортное использование мобильной связи в праздничные дни, когда нагрузка на сеть особенно высока.

«Зимы в Омсукчане экстремально холодные, поэтому важно, чтобы для местных жителей были доступны голосовая связь и мобильный интернет. Мы модернизируем телеком-инфраструктуру в Магаданской области, чтобы абоненты могли оставаться на связи в сложных климатических условиях», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Максим Загинай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще