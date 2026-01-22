CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

В Москве создали ИИ-сервис для автоматического выявления бессимптомного остеопороза на ранних стадиях во время проведения КТ

В Москве создали ИИ-сервис для автоматического выявления бессимптомного остеопороза на ранних стадиях во время проведения КТ. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Москвы.

Новый ИИ‑сервис позволяет анализировать и выявлять это серьезное заболевание на КТ-исследованиях, которые выполнялись пациентам по другим клиническим показаниям.

«Остеопороз — метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани. Его коварство в том, что оно часто остается незамеченным до появления серьезных осложнений и травм. Сервисы работают с уже выполненными исследованиями и помогают не пропустить важные изменения в костной ткани. На медицинском изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, проводит необходимые измерения, а также составляет текстовое описание. Комплексные ИИ-сервисы способны одновременно выявлять от двух до 14 патологий в рамках одного исследования. Такой подход позволит москвичам, проходящим обследования по различным клиническим показаниям, получить дополнительную «страховку» от одного из самых незаметных и опасных возрастных заболеваний», — сказал главный врач Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

Сервисы искусственного интеллекта, которые с 2020 г. в автоматическом режиме анализируют КТ органов грудной клетки и брюшной полости, теперь в том числе работают и на выявление признаков остеопороза. Проект соответствует целям стратегии развития московской медицины до 2030 г. и направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Москвы.

Сегодня московским специалистам доступно более 60 ИИ-сервисов для выявления признаков заболеваний по 43 клиническим направлениям. В системе здравоохранения уже работает 12 комплексных решений, которые выявляют сразу несколько патологий на одном медицинском изображении. Таким образом, ИИ-сервисы проанализировали уже более 1,9 млн КТ-исследований.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще