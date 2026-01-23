«Авито Услуги»: спрос на установку домашних кинотеатров во время новогодних каникул вырос в 2,1 раза за год

Во время зимних каникул россияне чаще задумывались о том, как сделать домашние киносеансы более комфортными. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали динамику спроса на установку техники для просмотра видео с 1 декабря 2025 г. по 15 января 2026 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Авито Услуг», в России заметно вырос спрос на установку проекторов: с 1 декабря 2025 г. по 15 января 2026 мастеров по их монтажу и настройке искали на 14% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вид техники позволяет получить изображение диагональю 100-150 дюймов, что значительно превосходит размеры экранов большинства телевизоров. При этом проектор занимает меньше места в помещении: его можно закрепить под потолком, а изображение проецировать прямо на стену или переносную поверхность.

В период праздников в стране стали востребованнее специалисты по ремонту домашних кинотеатров: спрос на их услуги за год вырос в 2,1 раза. Такое оборудование включает в себя не только телевизор, но и многоканальную акустическую систему, которая создает объемное звучание в помещении. Это позволяет лучше погрузиться в происходящее на экране: качественное аудиосопровождение усиливает впечатление от картинки и делает просмотр более эмоциональным.

Особое внимание россияне уделяли ремонту телевизоров фирмы Panasonic: интерес к этой марке увеличился на 37%. При этом на втором и третьем местах по росту спроса оказались бренды «Витязь» и «Beko» — их искали на 9% и 5% активнее соответственно.

Рост интереса к установке проекторов и домашних кинотеатров показывает, что россияне стремятся создать у себя дома эффект кинозала — с большим экраном и объемным звуком. При этом многие предпочитают не экспериментировать самостоятельно, а обращаться к специалистам, чтобы сразу получить желаемый результат.