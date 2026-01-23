CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

С начала года мобильный трафик на трассе Надым-Салехард вырос на 20%

В начале года жители Ямала активно путешествовали и навещали близких в других регионах. Мобильный трафик на трассе федерального значения Надым-Салехард, связывающей округ с большой землёй, с начала января вырос примерно на 20% год к году. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе анонимных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2026 г. ямальцы и гости региона прокачали на северной автомагистрали объем данных, сопоставимый с просмотром более трех тыс. фильмов в высоком качестве. При этом количество пользователей на трассе Надым-Салехард выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

По данным аналитиков, около 70% от всего интернет-трафика использовали жители полуострова. Также мобильным интернетом и голосовой связью на автодороге пользовались абоненты более чем из 60 регионов страны. Наиболее активными оказались жители Югры, Тюменской, Свердловской и Омской областей, а также Московского региона.

«Стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на всесезонной трассе, где температура может опускаться до 50 градусов мороза, — это не только вопрос комфорта, но и безопасности наших абонентов. Они всегда могут обратиться в экстренные службы, воспользоваться навигатором или связаться с близкими. Зимой особенно важно быть уверенным, что в дороге ты не останешься без поддержки — сможешь посмотреть карту или позвонить и уточнить необходимую информацию о маршруте», — сказал директор «МегаФона» на Ямале Дмитрий Мелихов.

Напомним, голосовая связь и скоростной 4G-cигнал на всём протяжении автодороги впервые появились в январе 2024 года. Масштабный проект по обеспечению современной связью северной трассы был инициирован Правительством Ямало‑Ненецкого автономного округа и реализован МегаФоном.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Депутаты делают регулирование криптовалют более гибким: нужны «нетиповые действия»

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Почти половина кибератак на российский бизнес в 2025 году была успешной

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

Главный конкурент SpaceX запустит свой спутниковый интернет со скоростью до 6 ТБ/с

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще