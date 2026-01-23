С начала года мобильный трафик на трассе Надым-Салехард вырос на 20%

В начале года жители Ямала активно путешествовали и навещали близких в других регионах. Мобильный трафик на трассе федерального значения Надым-Салехард, связывающей округ с большой землёй, с начала января вырос примерно на 20% год к году. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе анонимных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2026 г. ямальцы и гости региона прокачали на северной автомагистрали объем данных, сопоставимый с просмотром более трех тыс. фильмов в высоком качестве. При этом количество пользователей на трассе Надым-Салехард выросло на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

По данным аналитиков, около 70% от всего интернет-трафика использовали жители полуострова. Также мобильным интернетом и голосовой связью на автодороге пользовались абоненты более чем из 60 регионов страны. Наиболее активными оказались жители Югры, Тюменской, Свердловской и Омской областей, а также Московского региона.

«Стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на всесезонной трассе, где температура может опускаться до 50 градусов мороза, — это не только вопрос комфорта, но и безопасности наших абонентов. Они всегда могут обратиться в экстренные службы, воспользоваться навигатором или связаться с близкими. Зимой особенно важно быть уверенным, что в дороге ты не останешься без поддержки — сможешь посмотреть карту или позвонить и уточнить необходимую информацию о маршруте», — сказал директор «МегаФона» на Ямале Дмитрий Мелихов.

Напомним, голосовая связь и скоростной 4G-cигнал на всём протяжении автодороги впервые появились в январе 2024 года. Масштабный проект по обеспечению современной связью северной трассы был инициирован Правительством Ямало‑Ненецкого автономного округа и реализован МегаФоном.