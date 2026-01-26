CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

«Авито» и inSales: что россияне покупали к Новому году

«Авито» и inSales изучили спрос и продажи по категориям товаров к новогодним праздникам. В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления, а самыми популярными группами товаров стали: электроника, игры, продукты питания, путешествия, детские товары, инструменты и ремонт, товары для дома. Об этом CNews сообщили представители inSales.

Лидером спроса в IV квартале 2025 г. оказалась электроника – в ряде случаев спрос в два–четыре раза превышает предложение. Товарами с самым высоким спросом в этой категории стали:

Телефоны – 1,35 млн запросов против 420 тыс. объявлений. Спрос превышает предложение более чем в три раза.

Игры и приставки – 688 тыс. запросов против 268 тыс. объявлений. Росту способствуют покупки подарков детям и подготовка к длинным каникулам.

Аудиотехника – 735 тыс. запросов против 649 тыс. объявлений.

Еще один сегмент с пиком роста спроса и количества объявлений – детские товары и подарки – 1 млн объявлений и 891 тыс. запросов. Это главный сегмент подарков перед Новым годом, спрос и предложение на Авито в равных долях.

Украшения и товары для подготовки к празднику традиционно показали рост спроса. Среди самых популярных групп товаров: продукты питания – 280 тыс. запросов и 93 тыс. объявлений – спрос в три раза выше предложения; предметы интерьера и искусство – активный рост спроса на всё, что помогает создать праздничную атмосферу: 280 тыс. запросов и 376 тыс. объявлений; текстиль и ковры – 157 тыс. запросов и 198 тыс. объявлений, всплеск сезонного спроса.

«Платформа inSales фиксирует наибольший рост онлайн-заказов в четвертом квартале. Их количество на 110% выше показателей прошлого квартала, а объем продаж вырос на 113%. Абсолютным лидером продаж в предновогоднюю пору стала одежда и обувь. Среди лидирующих категорий –книги, развлечения, музыка, продукты питания и предметы интерьера, замыкает список лидеров электроника», – сказали в inSales.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще