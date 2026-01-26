CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

DLBI: боты-пробивщики уничтожили черный рынок утечек

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI представил результаты анализа российского черного рынка утечек данных в 2025 г. В ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и телеграм-каналы, за год попала 61 утечка, содержащая 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail. По сравнению с 2024 г. число таких утечек снизилось почти в семь раз, а их объем – в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Лидерами по числу утечек на черном рынке в этом году стали сегменты логистики (почти 60% утекших данных), ретейла (18% утекших данных) и электронной коммерции (6,5% утекших данных). Для сравнения: в прошлом году лидировал сектор электронной коммерции (39%), на втором развлекательные ресурсы (8%), а третье место занимали медицинские сервисы (7%).

При этом в течение 2025 г. число новых утечек, попадающих на черный рынок, постоянно снижалось, и в IV квартале 2025 г. их было менее 10.

По словам основателя DLBI Ашота Оганесяна, такое падение является четким признаком того, что полуоткрытый черный рынок утечек данных доживает последние дни. Но причина этого не в снижении числа утечек, а в деятельности ботов-пробивщиков в Telegram, владельцы которых скупают любые данные на условиях эксклюзива, поэтому они не появляются на открытом рынке.

«По нашим данным, за год произошло еще как минимум 40 значимых утечек, которые не попали даже в ограниченный доступ. Все они были выкуплены на эксклюзивных условиях владельцами телеграм-ботов для пробива с целью дальнейшей розничной перепродажи. При этом хорошо видно, что на открытом рынке в основном торгуются маловажные базы, связанные с доставкой, программами лояльности и покупками в интернет-магазинах, то есть те, которые вряд ли будут куплены кем-то на эксклюзивных условиях», – сказал он.

«По итогам 2025 г. можно говорить о том, что более или менее открытый черный рынок российских утечек практически прекратил свое существование: владельцы ботов-пробивщиков скупают все интересные базы, а остальные бесплатно выкладываются в телеграм-каналы хактивистов. Ожидать каких-то изменений можно будет только в случае, если государство начнет серьезно преследовать подобные сервисы, находящиеся за рубежом, или если телеграм будет полностью заблокирован в России, хотя в этом случае скорее всего услуги по розничной продаже персональных данных уйдут на другие платформы и отдельные сайты», – отметил Ашот Оганесян.

Методология исследования

В исследовании рассматривались утечки, обнаруженные сервисом DLBI и опубликованные на сайтах в даркнете, а также закрытых и публичных форумах и телеграм-каналах в обычном интернете.

В базу исследования включены как публикации массивов данных, так и сообщений о взломах с указанием объема украденных данных, а также предложений о продаже данных. Размер утечки определялся по числу уникальных внутри данной утечки телефонных номеров или e-mail адресов. Атрибуция момента утечки определяется по актуальности данных. Позднейшее появление утечек, относящиеся к истекшим периодам, может изменять число и объем утечек в статистике данного периода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще