CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

Искусственный интеллект откажет продавцам неликвидных квартир

В «Жилфонде», головной компании-франчайзере одноименной сети агентств недвижимости, разработали и начали внедрять инструмент на базе искусственного интеллекта, который предсказывает эффективность вложений в рекламу. Таким образом в компании планируют существенно сократить расходы на экспозицию неликвидных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Жилфонда».

Модуль, разработанный в «Жилфонде», анализирует объект по 30 разным параметрам, которые могут влиять на перспективы продажи конкретного лота, напрямую или косвенно. Искусственный интеллект анализирует параметры объекта, сравнивает с базой и прогнозирует поведение пользователей, находя закономерности и предсказывая срок экспозиции, а также потенциальный объем вложений в его рекламу. Если инвестиции в рекламу объекта могут превысить планируемую прибыль от сделки, система предупреждает о таком риске.

«Сейчас инструмент работает в полуавтоматическом режиме, мы тестируем возможности и процент ошибок модели. В дальнейшем мы думаем полностью автоматизировать процесс, — сказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. — Этот инструмент может изменить устоявшуюся на рынке ситуацию, в которой риелтору сложно спрогнозировать продажу объекта. Для агента логика простая: чем больше объектов, тем выше шанс сделки, свою комиссию он получит в любом случае. Агентство же может получать таким образом на баланс неликвидные объекты, по которым затраты на размещение объявлений идут, а просмотров и звонков нет. Иногда мы обнаруживаем в базе лоты, затраты на рекламу которых уже превышают размер комиссии, которую мы получим, если такой дом или квартира в принципе будут проданы. А это значит, что доход от этой сделки не покроет ни затраты на оплату труда риелтора, ни прочие расходы агентства: от офиса с охраной и видеонаблюдением, до логистики, бухгалтерии, телекоммуникаций и так далее».

По словам Александра Чернокульского, сейчас с помощью ИИ-модуля в «Жилфонде» проводят ревизию базы: брокеры находят неликвидные объекты, оптимизируют по ним рекламу, или вовсе снимают с продажи, чтобы предотвратить будущие траты на их маркетинг. В дальнейшем ИИ планируется использовать для выявления рисков на этапе рассмотрения каждого объекта для продажи, чтобы в принципе не браться за реализацию заведомо неликвидных квартир.

«Сейчас агентствам недвижимости как никогда важно направлять средства туда, где можно получить прибыль. На фоне высокой ключевой ставки, снижения объема сделок с недвижимостью и повышения налогов такая стратегия может стать решающей, – сказал Александр Чернокульский. – И очень кстати, что такой чувствительный вопрос сегодня можно поручить не человеку, оценка которого часто субъективна, а технологии, с помощью которой можно анализировать огромные объемы данных, находить неочевидные закономерности и выдавать плотный объем информации».

В компании отмечают, что это не первый модуль, разработанный в рамках собственной CRM, который использует технологии искусственного интеллекта. Кроме этого, Жилфонд занимается разработкой ИИ-инструментов для анализа звонков, а также для определения рыночных цен объекта. Кроме того, еще в 2023 г. совместно с УК «Рекорд Капитал» «Жилфонд» запустил розничный ЗПИФ недвижимости, в котором эффективность инвестиций считает нейросеть.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще