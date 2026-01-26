Искусственный интеллект откажет продавцам неликвидных квартир

В «Жилфонде», головной компании-франчайзере одноименной сети агентств недвижимости, разработали и начали внедрять инструмент на базе искусственного интеллекта, который предсказывает эффективность вложений в рекламу. Таким образом в компании планируют существенно сократить расходы на экспозицию неликвидных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Жилфонда».

Модуль, разработанный в «Жилфонде», анализирует объект по 30 разным параметрам, которые могут влиять на перспективы продажи конкретного лота, напрямую или косвенно. Искусственный интеллект анализирует параметры объекта, сравнивает с базой и прогнозирует поведение пользователей, находя закономерности и предсказывая срок экспозиции, а также потенциальный объем вложений в его рекламу. Если инвестиции в рекламу объекта могут превысить планируемую прибыль от сделки, система предупреждает о таком риске.

«Сейчас инструмент работает в полуавтоматическом режиме, мы тестируем возможности и процент ошибок модели. В дальнейшем мы думаем полностью автоматизировать процесс, — сказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. — Этот инструмент может изменить устоявшуюся на рынке ситуацию, в которой риелтору сложно спрогнозировать продажу объекта. Для агента логика простая: чем больше объектов, тем выше шанс сделки, свою комиссию он получит в любом случае. Агентство же может получать таким образом на баланс неликвидные объекты, по которым затраты на размещение объявлений идут, а просмотров и звонков нет. Иногда мы обнаруживаем в базе лоты, затраты на рекламу которых уже превышают размер комиссии, которую мы получим, если такой дом или квартира в принципе будут проданы. А это значит, что доход от этой сделки не покроет ни затраты на оплату труда риелтора, ни прочие расходы агентства: от офиса с охраной и видеонаблюдением, до логистики, бухгалтерии, телекоммуникаций и так далее».

По словам Александра Чернокульского, сейчас с помощью ИИ-модуля в «Жилфонде» проводят ревизию базы: брокеры находят неликвидные объекты, оптимизируют по ним рекламу, или вовсе снимают с продажи, чтобы предотвратить будущие траты на их маркетинг. В дальнейшем ИИ планируется использовать для выявления рисков на этапе рассмотрения каждого объекта для продажи, чтобы в принципе не браться за реализацию заведомо неликвидных квартир.

«Сейчас агентствам недвижимости как никогда важно направлять средства туда, где можно получить прибыль. На фоне высокой ключевой ставки, снижения объема сделок с недвижимостью и повышения налогов такая стратегия может стать решающей, – сказал Александр Чернокульский. – И очень кстати, что такой чувствительный вопрос сегодня можно поручить не человеку, оценка которого часто субъективна, а технологии, с помощью которой можно анализировать огромные объемы данных, находить неочевидные закономерности и выдавать плотный объем информации».

В компании отмечают, что это не первый модуль, разработанный в рамках собственной CRM, который использует технологии искусственного интеллекта. Кроме этого, Жилфонд занимается разработкой ИИ-инструментов для анализа звонков, а также для определения рыночных цен объекта. Кроме того, еще в 2023 г. совместно с УК «Рекорд Капитал» «Жилфонд» запустил розничный ЗПИФ недвижимости, в котором эффективность инвестиций считает нейросеть.