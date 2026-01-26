CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ-экосистема «Лукоморье» и Outsorsa объявляют о начале сотрудничества

ИТ-экосистема «Лукоморье» (ООО «РТК ИТ плюс») и сервисная ИТ-компания Outsorsa (ООО «Передовые системные решения») объявляют о начале стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение комплексных ИТ-решений для среднего и крупного бизнеса и объединяет продуктовый стек «Лукоморья» с практической экспертизой Outsorsa в области внедрения, интеграции, развития и сопровождения корпоративных бизнес-систем. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

Партнерство носит долгосрочный стратегический характер и охватывает несколько ключевых направлений: совместное развитие продуктов и продаж, разработку расширений и интеграций, а также внедрение и дальнейшую поддержку решений у заказчиков. В рамках сотрудничества Outsorsa выступает партнером по установке, настройке, адаптации и развитию продуктов «Лукоморья», обеспечивая их органичную интеграцию в существующую ИТ-архитектуру клиентов. Отдельным направлением сотрудничества станет разработка компанией Outsorsa собственных решений на базе no-code платформы «Акола» и расширений (плагинов) для системы управления проектами «Яга».

В рамках партнерства заказчикам доступен полный портфель продуктов экосистемы «Лукоморье». Решения реализуются в формате «под ключ» — от сбора, анализа требований и проектирования до внедрения, поддержки и дальнейшего масштабирования ПО. Сервисный подход позволяет снизить риски внедрения, обеспечить контролируемый и управляемый запуск системы, планирование бюджета, что обеспечивает предсказуемый результат.

«Для нас это партнерство — логичный шаг в развитии экосистемы. Мы объединяем сильный продукт и глубокую экспертизу во внедрении, чтобы предлагать рынку не просто платформу, а законченные, работающие решения, ориентированные на реальные бизнес-процессы клиентов. В результате выигрывают и заказчики, и сами продукты, и “Лукоморье” — расширяя свое присутствие на рынке», — сказал генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» Арсен Благов.

«Мы фокусируемся на том, чтобы решения “Лукоморья” не просто внедрялись, а действительно приносили измеримую пользу бизнесу. Для заказчиков это означает предсказуемую и управляемую ИТ-архитектуру, гибкую адаптацию под специфику процессов и уверенность в том, что система будет последовательно развиваться после запуска. Поддержка и сопровождение становятся не отдельной услугой жизненного цикла решения, а частью сервисного подхода Outsorsa», — сказал генеральный директор Outsorsa Виталий Кашко.

В настоящее время компании формируют первые совместные проекты. Партнерство ориентировано на рынки России, Белоруссии и стран СНГ и охватывает финансовый сектор, телеком и ИТ, промышленность и производство, энергетику и инфраструктуру, ритейл и e-commerce, логистику и транспорт, а также крупные корпоративные, сервисные и государственные организации.

