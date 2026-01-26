CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Корус Консалтинг» добавил на B2B-портал «Центра снабжения ДВ» калькулятор объема продукции и несколько способов авторизации

ГК «Корус Консалтинг» продолжила кастомизацию B2B-портала поставщика стройматериалов «Центр снабжения ДВ» (официальный поставщик ГК «Востокцемент»). Среди последних обновлений — калькулятор объема продукции, возможность авторизации через соцсети и рассылка уведомлений через чат-бот для водителей-получателей заказов. Инструменты позволяют клиентам сократить путь к покупке и сделать его более удобным, а компании — экономить ресурсы, ускорять ключевые бизнес-процессы и повышать лояльность клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ООО «Центр снабжения ДВ» – официальный представитель по реализации продукции заводов АО «Спасскцемент», Филиала «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент», Филиала «Сахалинцемент» АО «Спасскцемент», АО «Дробильно-сортировочный завод», АО «Бетоныч», ООО «Тайгер Микс».

ГК «Корус Консалтинг» сотрудничает с командой «Центра снабжения ДВ» с 2019 г. и реализовала ряд крупных проектов в рамках цифровой трансформации. Среди них — миграция с Microsoft Dynamics 365 CRM на BPMSoft, аудит, оптимизация и глубокая кастомизация B2B-портала.

Теперь на B2B-портале появился калькулятор по расчету объема продукции и контрагентам не нужно выполнять расчеты вручную: рассчитать оптимальное количество продукции можно как на отдельной странице, так и в карточке товара. С помощью калькулятора можно рассчитать объем бетона для заливки разных типов фундаментов, количество сухой смеси штукатурки, стяжек пола или кладки, а также вес щебня в зависимости от его объема. Инструмент позволяет покупателям быстрее принимать решения и заказывать оптимальный объем продукции.

Помимо этого, специалисты «Корус Консалтинг» оптимизировали чат-бота, работающего в связке с B2B-порталом «Центр снабжения ДВ». Теперь клиенты компании могут получать уведомления об изменениях статуса заказа, договора или доверенности. Помимо этого, эксперты интегрировали бот с электронной очередью для получения заказов на пунктах самовывоза. Бот отправляет уведомления водителям о ключевых действиях на складе: например, информирует о подходе очереди.

Наконец, для упрощения регистрации и входа в личный кабинет «Корус Консалтинг» интегрировали B2B-портал с инструментами авторизации «Яндекс ID» и VK ID. Эти сервисы автоматически передают уже подтвержденные пользователями данные (ФИО, телефон и почту), что позволяет экономить время на авторизацию и быстрее создавать аккаунт. Также остается возможность входа через «СберБизнес ID», который дополнительно передает данные юрлица и подтверждает права сотрудника действовать от его имени.

«Все обновления позволяют команде заказчика укреплять долгосрочные отношения с клиентами, ускорять циклы сделки и повышать эффективность процессов. В текущих обновлениях мы сфокусировались на удобстве контрагентов и сделали так, чтобы оформление заказов, планирование закупок и финансовые операции занимали у них минимум времени и проходили максимально прозрачно. Для нас важно, чтобы каждая новая функция не перегружала пользователей, а помогала им решать конкретные задачи», — сказал Михаил Сабуров, руководитель направления департамента e-commerce, ГК «Корус Консалтинг».

«Для нас B2B-портал — это не просто канал продаж, а стратегический инструмент взаимодействия с клиентами. Благодаря новой функциональности наши партнеры быстрее ориентируются в сервисе, могут быстрее планировать поставки, оплачивать и получать их. Это напрямую влияет на скорость сделок, качество обслуживания и в конечном счете — на устойчивость нашего бизнеса», — отметил Эльдар Хамидулин, начальник департамента цифрового развития, ООО «Центр снабжения ДВ».

