«Купер» и «Авито Услуги» посчитали, во сколько обойдется подготовка к отдыху

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с «Авито Услугами» посчитали, сколько в среднем стоит подготовка к отпуску. Пользователи заранее планируют бьюти-процедуры, а ближе к поездке чаще всего докупают дорожные товары. Эксперты «Авито Услуг» изучили средние цены и спрос на уходовые услуги, а «Купер» — популярные покупки перед выездом и их стоимость. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Редкое путешествие обходится без чемодана. По данным «Купера», чемоданы размера S и M будут стоить от 2,9 тыс. руб. Это связано с тем, что чаще с собой в дорогу берут либо минимум вещей, либо используют весь допустимый объем и вес багажа. Стоимость чемодана размера L, в котором можно увезти все, стартует от 3,6 тыс. руб.

Также в путешествии пригодится базовый дорожный набор, чтобы добраться до места отдыха с комфортом. Обычно он состоит из аксессуаров для сна и гигиены. Дорожная подушка стоит на Купере всего 149 руб., маска для сна — от 107 руб., а беруши — от 25 руб. Косметический набор из базовых средств стоит от 369 руб., набор для гигиены полости рта — от 169 руб. А чтобы взять какие-то особые средства для ухода, понадобятся флаконы для косметических средств — их набор стоит от 104 руб. Таким образом, базовый дорожный набор обойдется в сумму от 1,12 тыс. руб.

Список дел перед отпуском

По данным «Авито Услуг», в декабре 2025 г. одной из самых популярных и затратных процедур стало окрашивание волос — цены на услугу начинались от 3 тыс. руб. Уход за бровями и ресницами в среднем стоил от 1,7 тыс. руб. — обычно в такую услугу входят коррекция формы, окрашивание и нанесение ухаживающих составов.

Стоимость женской стрижки начиналась от 800 руб., мужской — от 600 руб. Оформление бороды в среднем обходилось от 700 руб., а бритье головы стоило от 900 руб.

Перед отпуском многие также уделяют внимание уходу за ногтями. Цена аппаратного маникюра без покрытия начиналась от 1 тыс. руб., японского маникюра — от 1,3 тыс. руб., мужского классического маникюра — от 1,2 тыс. руб.. Классический педикюр стоил от 1,5 тыс. руб.

Также стоит отметить, что за год спрос на ряд услуг вырос. Так, в декабре 2025 г. однотонное окрашивание волос стали искать в 2,6 раза чаще, оформление бороды — в дыв раза. Интерес к японскому маникюру вырос на 61%, к мужской стрижке — на 22%.