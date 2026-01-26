CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Купер» и «Авито Услуги» посчитали, во сколько обойдется подготовка к отдыху

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с «Авито Услугами» посчитали, сколько в среднем стоит подготовка к отпуску. Пользователи заранее планируют бьюти-процедуры, а ближе к поездке чаще всего докупают дорожные товары. Эксперты «Авито Услуг» изучили средние цены и спрос на уходовые услуги, а «Купер» — популярные покупки перед выездом и их стоимость. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Редкое путешествие обходится без чемодана. По данным «Купера», чемоданы размера S и M будут стоить от 2,9 тыс. руб. Это связано с тем, что чаще с собой в дорогу берут либо минимум вещей, либо используют весь допустимый объем и вес багажа. Стоимость чемодана размера L, в котором можно увезти все, стартует от 3,6 тыс. руб.

Также в путешествии пригодится базовый дорожный набор, чтобы добраться до места отдыха с комфортом. Обычно он состоит из аксессуаров для сна и гигиены. Дорожная подушка стоит на Купере всего 149 руб., маска для сна — от 107 руб., а беруши — от 25 руб. Косметический набор из базовых средств стоит от 369 руб., набор для гигиены полости рта — от 169 руб. А чтобы взять какие-то особые средства для ухода, понадобятся флаконы для косметических средств — их набор стоит от 104 руб. Таким образом, базовый дорожный набор обойдется в сумму от 1,12 тыс. руб.

Список дел перед отпуском

По данным «Авито Услуг», в декабре 2025 г. одной из самых популярных и затратных процедур стало окрашивание волос — цены на услугу начинались от 3 тыс. руб. Уход за бровями и ресницами в среднем стоил от 1,7 тыс. руб. — обычно в такую услугу входят коррекция формы, окрашивание и нанесение ухаживающих составов.

Стоимость женской стрижки начиналась от 800 руб., мужской — от 600 руб. Оформление бороды в среднем обходилось от 700 руб., а бритье головы стоило от 900 руб.

Перед отпуском многие также уделяют внимание уходу за ногтями. Цена аппаратного маникюра без покрытия начиналась от 1 тыс. руб., японского маникюра — от 1,3 тыс. руб., мужского классического маникюра — от 1,2 тыс. руб.. Классический педикюр стоил от 1,5 тыс. руб.

Также стоит отметить, что за год спрос на ряд услуг вырос. Так, в декабре 2025 г. однотонное окрашивание волос стали искать в 2,6 раза чаще, оформление бороды — в дыв раза. Интерес к японскому маникюру вырос на 61%, к мужской стрижке — на 22%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще