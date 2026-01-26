«Купер» запустил новое пространство для геймеров

«Купер» запустил новое тематическое пространство для геймеров. В едином разделе собраны товары и цифровые сервисы для игроков — от ПК и комплектующих до подписок, цифровой валюты и даже еды, чтобы не отвлекаться от игры и экономить время для выбора всего необходимого. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

В новом пространстве пользователям доступны игровые консоли PlayStation и Xbox, ПК и комплектующие, клавиатуры, мыши, геймпады, игровые кресла, а также подписки и сервисы для пополнения игрового баланса. Ассортимент сформирован с учетом разных сценариев — как для продвинутых геймеров, так и для тех, кто играет время от времени.

Отдельное внимание «Купер» уделил удобству: все необходимое для игровой зоны и досуга собрано в одном месте. Пользователь может одновременно заказать технику, оформить подписку и добавить в корзину продукты — например, бургеры или снеки для длинных игровых сессий.

Запуск пространства для геймеров — часть стратегии «Купера» по развитию тематических комнат и сценариев покупок, которые объединяют товары и сервисы под конкретные интересы и образ жизни пользователей.