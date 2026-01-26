«МегаФон» улучшил связь в локациях Дагестана, вдохновлявших композитора Мурада Кажлаева

«МегаФон» расширил покрытие в Лакском районе — на исторической родине композитора, народного артиста Республики Дагестан Мурада Кажлаева. В январе 2026 г. весь музыкальный мир региона отметил его 95-летие. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мурад Кажлаев — не только известный в СССР композитор, воспевший в нотах природу и культуру народа, но и дирижер, педагог, основатель музыкальной школы в Махачкале и музея дагестанской музыкальной культуры. В юном возрасте он вернулся на родину родителей, в село Кумух на юге Дагестана и всю жизнь прославлял родные места в своих произведениях. Здесь также прошли мероприятия, посвященные юбилею недавно ушедшего артиста.

Любители ритмов симфонической музыки, проехав по местам Кажлаева (Лакский и Гунибский районы, Махачкала) могут делиться видами в соцсетях на скорости до 60 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» задействовали средний и высокий диапазон частот, чтобы расширить покрытие и обеспечить оптимальную емкость сети.

«Наличие надежной мобильной связи упрощает решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться государственными цифровыми сервисами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет с помощью гаджетов намного удобнее. Наши технические специалисты за последние пару месяцев провели работы и в столице региона, и во всех районах республики», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

За прошедший год жители Дагестана снова подтвердили статус самых интернет-активных пользователей в СКФО. Общий объем трафика абонентов оператора в 2025 г. вырос на 11%, относительно 2024 г. Отдельный пользователь использует в среднем по 30 ГБ данных в месяц.