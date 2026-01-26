CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил связь в локациях Дагестана, вдохновлявших композитора Мурада Кажлаева

«МегаФон» расширил покрытие в Лакском районе — на исторической родине композитора, народного артиста Республики Дагестан Мурада Кажлаева. В январе 2026 г. весь музыкальный мир региона отметил его 95-летие. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мурад Кажлаев — не только известный в СССР композитор, воспевший в нотах природу и культуру народа, но и дирижер, педагог, основатель музыкальной школы в Махачкале и музея дагестанской музыкальной культуры. В юном возрасте он вернулся на родину родителей, в село Кумух на юге Дагестана и всю жизнь прославлял родные места в своих произведениях. Здесь также прошли мероприятия, посвященные юбилею недавно ушедшего артиста.

Любители ритмов симфонической музыки, проехав по местам Кажлаева (Лакский и Гунибский районы, Махачкала) могут делиться видами в соцсетях на скорости до 60 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» задействовали средний и высокий диапазон частот, чтобы расширить покрытие и обеспечить оптимальную емкость сети.

«Наличие надежной мобильной связи упрощает решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться государственными цифровыми сервисами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет с помощью гаджетов намного удобнее. Наши технические специалисты за последние пару месяцев провели работы и в столице региона, и во всех районах республики», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

За прошедший год жители Дагестана снова подтвердили статус самых интернет-активных пользователей в СКФО. Общий объем трафика абонентов оператора в 2025 г. вырос на 11%, относительно 2024 г. Отдельный пользователь использует в среднем по 30 ГБ данных в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще