На 65% вырос объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях в 2025 году

5,3 тыс. ТБ трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в 2025 г. Это на 65,6% больше, чем годом ранее. Оператором сервиса выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Пятерка лидеров по объему скачанных ТБ претерпела некоторые изменения относительно прошлого года. На первое место вырвался Краснодар, ранее бывший третьим (84 ТБ против 53 ТБ в 2024 г.). Второе место у прошлогоднего победителя Восточного вокзального комплекса в Москве (78,6 ТБ против 71,8). Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, в 2024 г. бывший пятым (74,2 ТБ против 45 ТБ). На четвертом месте Адлер (72,5, в 2024 г. второе место с 59 ТБ). Пятым стал Нижний Новгород (60,8 ТБ, в 2024 г. 12 место с 33,2 ТБ).

По количеству подключений изменения более существенны. Лидерами стали Брянск (388 тысяч раз), Орел (329 тыс.) и Курск (283 тыс.), в 2024 г. занимавшие 19, 23 и 7 места соответственно. За ними следует прошлогодний лидер Адлер (228 тысяч подключений против 336 тыс. в 2024 г.) и Краснодар (214 тысяч, ранее 10 место). Всего в течение 2025 г. сервисом воспользовались более 13,5 миллионов раз, что на 56,9% больше, чем в 2024 г.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 г. Количество локаций на железнодорожной инфраструктуре, на которых организован Wi-Fi, непрерывно растет. В 2025 г. были подключены, например, бизнес-залы на вокзалах Екатеринбурга, Самары, Казанского в Москве, также в Казани, Можге (Удмуртия), МЦД Петровско-Разумовская. Всего сервисом обеспечены более 480 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры.

«Публичный Wi-Fi на вокзалах это не просто удобство, а важный элемент сервиса, без которого невозможно представить современное путешествие. Он позволяет пассажирам всегда оставаться на связи, оперативно отслеживать расписание, покупать билеты, вызывать такси, работать или наоборот отдыхать, смотря фильмы или читая в ожидании поезда. Таким образом, Wi-Fi превращает транзитную зону в полноценное комфортное цифровое пространство», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.

Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «ТрансТелеКом», является крупнейшей в России Wi-Fi-сетью со сквозной авторизацией. Процесс подключения к публичному Wi-Fi максимально прост – после однократной процедуры авторизации ее повторение не требуется ни в одной из локаций, где оказывается услуга.