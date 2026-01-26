CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пиковый объем видеотрафика Rutube в 2025 году превысил 12 Тбит/с

По данным Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), в 2025 г. пиковый объем трафика в сутки на платформе превысил 12 Тбит/с, а среднесуточный составил почти 8 Тбит/с. В среднем каждый пользователь сервиса потребляет примерно 4 ГБ видео ежедневно или же 1,4 ТБ в год.

На Москву приходится 24,2% потребления от всего трафика, на Санкт-Петербург —5,8%, а на Новосибирскую область — 3%. Также в топ-5 вошли Свердловская область и Краснодарский край — по 2,7%.

Жители столицы в среднем потребляют в сутки видеотрафик объемом порядка 2,9 Тбит/с — это больше, чем совокупно в остальных регионах из топ-5. В Санкт-Петербурге средний объем передаваемой видеоинформации составил около 700 Гбит/с, в Новосибирской области — 360 Гбит/с, а в Свердловской области и Краснодарском крае — 325 Гбит/с в каждом из регионов.

В топ зарубежных стран по объему потребляемого видеотрафика за год вошли Белоруссия, Казахстан, США, Германия и Узбекистан. Общее количество просмотров из-за границы в 2025 г. составило более 2,1 млрд.

Пиковые часы нагрузки на видеосервисе зафиксированы с 20:00 до 22:00, а минимальный трафик в часы с 03:00 до 06:00. Рост трафика наблюдается с 07:00 до 12:00.

«За прошедший год мы запустили 1,5 тыс. новых собственных серверов и расширили сеть CDN, всего охватив 36 городов по всей стране. Мы также увеличили общую емкость сети до 18 Тбит/с. Тем самым значительно повысили качество, стабильность и скорость загрузки контента для наших зрителей и авторов, где бы они не пользовались нашим сервисом. В 2025 г. мы зафиксировали пиковый объем видеотрафика более 12 Тбит/с, а наш зритель ежегодно смотрит более терабайта видео и динамика видеопотребления только растет – это отображает реальный спрос на видеохостинг и востребованность российского медиаконтента. Следуя нашим стратегическим приоритетам в развитии видеоплатформы, мы повышаем пропускную способность нашей инфраструктуры, обеспечиваем ее бесперебойную работу, расширяем географическое покрытие в городах и увеличиваем предельную мощность сети. Эти шаги позволяют обеспечивать готовность нашей платформы к росту нагрузки и предоставлять пользователям надежный сервис», — сказал технический директор Rutube Ростислав Чернаков.

В период с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 г. максимальный объем видеотрафика превысил 11 Тбит/с, среднесуточный — более 7 Тбит/с.

По данным аналитического центра Rutube, месячная аудитория платформы достигла 85 млн человек, а количество размещенного контента превысило 430 млн роликов.

