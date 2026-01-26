CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подмосковье переводит договоры на тепло и воду в онлайн

В Московской области договор на поставку коммунальных ресурсов теперь можно заключить на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Трансформация подмосковных ресурсоснабжающих организаций продолжает набирать обороты: теперь заключить договор на поставку коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения можно онлайн. Новая электронная услуга избавляет от очередей и визитов в офисы, делая сервис доступнее, процесс прозрачнее и экономя время жителей», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках пилотного проекта онлайн заключить договор с АО «Мособлтепло» на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение после подключения объекта недвижимости к инженерным сетям можно в Можайском и Рузском муниципальных округах.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками или нанимателями объектов недвижимости.

Проект договора поступит в личный кабинет заявителя. При желании договор можно подписать электронной подписью. Для этого достаточно дать согласие при заполнении онлайн‑формы заявления. В этом случае документ возможно будет подписать через приложение «Госключ».

