Минцифры: государственные услуги — в мессенджере Max

От QR-кодов документов до школьных и домовых чатов — все в одном мессенджере. Rакими государственными услугами россияне пользуются в Max. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Цифровой ID в Max

Более 1,5 млн Цифровых ID создано в Max.

В 40 тыс. магазинах по всей России можно подтвердить совершеннолетие с помощью цифрового ID при покупке товаров 18+.

600 тыс. покупок с подтверждением возраста с помощью QR-кода в Max совершили пользователи мессенджера.

Учетная запись «Госуслуг12 млн пользователей портала применяют код в Max в качестве дополнительной защиты входа

Более 160 млн уведомлений о статусах получения услуг на портале направлено в Max.

Сервисы МФЦ

Более 1,6 млн человек используют чат-бот МФЦ для консультаций по услугам.

Почти 540 тыс. раз пользователи записались на прием в МФЦ в Max.

Образование

Почти 2 млн человек используют приложение «Госуслуги Моя школа» в «Сферуме».

Более 20 млн школьников, учителей и родителей состоят в школьных чатах.

Более 1 млн студентов общаются в чатах вузов.

