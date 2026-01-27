CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Маркетолог» упростил запуск омниканальной рекламы на больших данных для малого бизнеса

«МТС AdTech» (входит в экосистему Erion, объединяющую нетелеком-активы МТС) объявила о редизайне интерфейса «МТС Маркетолога,» который затронул ключевые пользовательские сценарии и элементы интерфейса, включая главную страницу и навигацию по платформе. Обновление упростит запуск омниканальных кампаний в Telegram Ads и SMS/MMS для малого и среднего бизнеса. Новая версия личного кабинета уже доступна всем пользователям «МТС Маркетолога».

Теперь все инструменты «МТС Маркетолога» на главной странице структурированы по каналам и целям, что позволяет рекламодателю сразу выбрать наиболее подходящий сценарий запуска кампании. Внутри каждого раздела представлены крупные блоки запуска. Так, в разделе «По каналам» в одном из блоков доступен запуск таргетированных SMS/MMS/RCS-рассылок как на агрегированные и обезличенные сегменты Big Data МТС и партнеров, так и на собственную клиентскую базу. В другом – запуск рекламы в Telegram Ads в текстовых и премиум-форматах с баннером и видео без минимального порога бюджета для малого и среднего бизнеса.

Новый раздел «По целям» на главной странице позволяет рекламодателям выбирать готовые сценарии продвижения в зависимости от задач бизнеса. Например, привлечь новых клиентов, повысить узнаваемость бренда или увеличить продажи. Это снижает порог входа в продукт и позволяет запускать кампании без необходимости глубокого погружения в настройки рекламных инструментов.

Дополнительно на главной странице появился раздел с успешными кейсами, где можно узнать о новых механиках и возможностях платформы. В новый интерфейс также интегрированы баннеры, которые помогают акцентировать внимание на важных функциях и запусках. Упростилась и навигация по платформе. Вместо бокового меню основные разделы доступны в верхней части экрана (хедере).

В процессе запуска кампаний предпринимателям помогут ИИ-автор, который составит тексты, ИИ-модератор, который проверит объявления на соответствие закону и правилам площадок, и ИИ-таргетолог, который подберет аудиторию для рекламной кампании из более чем 350 сегментов обезличенных и агрегированных данных Big Data МТС и внешних поставщиков.

«Для «МТС Маркетолога» редизайн – это не про внешний вид, а про эффективность работы клиента. Мы перестроили ключевые пользовательские сценарии так, чтобы путь от идеи кампании до ее запуска занимал минимальное количество шагов и не требовал дополнительной экспертизы. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, где скорость, простота и прозрачность процессов напрямую влияют на результат. Все изменения основаны на реальных сценариях работы рекламодателей, их обратной связи и нашем стратегическом понимании того, каким должен быть современный рекламный продукт», – сказал директор по MarTech-продуктам и технологиям «МТС AdTech» Владимир Фарафонов.

