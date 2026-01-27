Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по чтению произведений Чехова

Книжный сервис «Кион Строки» экосистемы МТС ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения россиян. Нижегородская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по среднему количеству прочитанных чеховских произведений на пользователя в год, войдя в топ-5 вместе с Москвой и Московской областью, Пермским краем, Башкортостаном и Красноярским краем. Среднее время чтения Чехова в регионе выросло на 17% за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По результатам исследования в Нижегородской области особую популярность среди произведений Антона Павловича Чехова завоевали: «Дачные истории на террасе», сборник юмористических рассказов («Кривое зеркало» и другие), «Вишневый сад», «Палата №6» и «Драма на охоте».

Исследование показало, что мужчины всех возрастов чаще выбирали «Палату №6» и юмористические рассказы вроде «Лошадиная фамилия» или «Кривое зеркало». Женщины же отдавали предпочтение драмам «Вишневый сад», «Три сестры» — и психологической прозе, такой как «Черный монах» или «Дама с собачкой».

Молодежь в возрасте 18–24 лет чаще всего читала пьесы Чехова — «Вишневый сад» и «Три сестры». Читатели старше 55 лет перечитывали произведения «Чайка», «Три сестры», а также повесть «Дуэль». Также оказалось, что в этой возрастной категории и женщины, и мужчины активно слушали аудиокниги Чехова, включая постановки из цикла «Театр у микрофона» в исполнении мастеров художественного слова.

Легкий юмор и живые бытовые зарисовки нашли отклик у представителей разных поколений: сборник «Дачные истории на террасе» с рассказами Чехова и других классиков пришелся по вкусу молодым мужчинам около 18 лет и пожилым женщинам старше 65 лет. Книга погружает в атмосферу русского лета — с его уединением, ностальгией и простыми радостями дачного сезона.

«Чтение классической литературы — это путь к развитию эстетического вкуса и эмпатии. А благодаря онлайн библиотекам шедевры мировой литературы стали доступны каждому в один клик. Особое место среди классики занимают произведения Чехова: они помогают глубже понять природу человеческих отношений. Неудивительно, что чеховское наследие продолжает вдохновлять современных творцов. Яркий пример такого творческого переосмысления — сериал «Три сестры» (18+) из линейки Kion Originals. Проект был снят в Нижнем Новгороде в 2024 г., а летом 2025 г. нижегородцы первыми увидели премьеру на фестивале "Горький fest"», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.