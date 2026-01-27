CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Поставщикам соцуслуг в Подмосковье упростили оформление субсидии

На портале госуслуг Подмосковья появились обновления для поставщиков социальных услуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют социальные услуги населению, могут не подавать заявление на заключение договора об оказании таких услуг. Достаточно только оформить онлайн-заявку на участие в отборе для выплаты компенсации и подписать её усиленной квалифицированной электронной подписью, а договор будет заключен уже после определения победителя», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Заявка на участие в отборе получателей субсидии» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП». Чтобы подать заявление, нужно заполнить необходимые поля и приложить документы. Кроме того, онлайн можно отозвать свою заявку на участие в отборе, для этого в карточке услуги следует выбрать соответствующую тему обращения.

«Чтобы избежать повторной подачи, умный сервис проверяет наличие ранее поданных заявлений. Если предыдущее обращение ещё на рассмотрении, подать новое не получится. Также реализован функционал автозаполнения общей суммы запрашиваемой субсидии – рассчитывать её самостоятельно больше не нужно», – отметила Надежда Куртяник.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 11 рабочих дней. Решение об итогах отбора будет направлено в личный кабинет на региональном портале. Победитель получит субсидию из бюджета Московской области для компенсации недополученных доходов, связанных с оказанием социальных услуг по индивидуальным программам и договорам.

