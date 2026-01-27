«Рег.облако» представил сетевые диски на фоне удорожания SSD-накопителей

Облачный провайдер «Рег.облако» объявил о запуске сетевых дисков — облачного блочного хранилища, которое подключается к виртуальным серверам как обычный диск и помогает снизить зависимость от локальных SSD и ОЗУ. Решение может использоваться для хранения данных, резервного копирования, совместной работы и масштабирования приложений в условиях роста стоимости серверного железа и дефицита памяти на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В отличие от объектного S3-хранилища, сетевые диски монтируются в систему как блочные устройства и обеспечивают прямой доступ без обращения к API с возможностью прямой работы файловых систем на блочных устройствах, что снижает задержки при работе с данными. По сравнению с локальными дисками виртуальных машин (ВМ) сетевые диски не привязаны к конкретному серверу: их можно полностью удалить или переподключить к другой ВМ без пересоздания инфраструктуры, что упрощает управление ресурсами и позволяет освобождать объем без простоев.

Сетевые диски работают на распределенной системе хранения данных на базе Ceph с тройной репликацией данных. Для всех дисков независимо от их объема зафиксированы показатели производительности: до 2000 операций ввода-вывода в секунду и пропускная способность до 500 МБ/с. Решение ориентировано на DevOps-инженеров, системных администраторов и разработчиков, которым требуется масштабируемое и отказоустойчивое хранилище для облачных сервисов.

«Рост цен на локальные накопители косвенно связан с дефицитом памяти и ростом спроса на нее со стороны дата-центров и ИИ-разработчиков. В этих условиях мы проектировали сетевые диски как способ отделить данные от вычислений и снизить зависимость от локальных SSD. Такой подход позволяет DevOps-командам масштабировать хранилище независимо от серверов и устойчиво работать с данными даже на фоне подорожания серверного железа», — сказал Сергей Рыжков, коммерческий директор «Рег.облака».

Объем сетевых дисков можно увеличивать по мере роста нагрузки или добавлять новые диски без изменения конфигурации виртуальной машины. Масштабирование происходит без простоев и не ограничено емкостью отдельного сервера, что упрощает работу с логами, бэкапами, медиаконтентом и большими наборами данных, в том числе в аналитике и машинном обучении.