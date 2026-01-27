Сахалинский бизнес нарастил инвестиции в видеонаблюдение

Цифровая экосистема МТС оценила востребованность цифровых сервисов у сахалинского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги с высоким уровнем инвестиций. В 2025 г. компании Сахалинской области больше всего средств вкладывали в сервисы интеллектуального и облачного видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самую высокую динамику роста инвестиций в Сахалинской области показали видеонаблюдение и видеоаналитика – этот показатель вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

По объему инвестиций видеонаблюдение также уверенно лидирует по итогам года, опередив вложения бизнеса в другие востребованные цифровые решения – например, интернет вещей и облачные сервисы.

Наиболее активно видеонаблюдение в Сахалинской области внедряли строительные компании — за год количество таких кейсов выросло вдвое. Высокий спрос на умные камеры показали добывающие и торговые предприятия, а также компании транспортно-логистического сектора. Наиболее востребованы оказались облачные системы видеонаблюдения с функцией удаленного доступа и аналитикой. Так, спрос на функции распознавания номеров транспорта, анализ производственных процессов в реальном времени и контроль доступа на объекты вырос на треть.

«Сахалинская область занимает лидирующие позиции в области внедрения цифровых услуг в масштабе всей страны. В 2025 г. именно решения на базе облачного видеонаблюдения и видеоаналитики стали самыми востребованными и у бизнеса, и у госструктур. Компании все чаще рассматривают видеонаблюдение не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как средство повышения эффективности бизнес-процессов. И особенно актуальными становятся комплексные решения, позволяющие и контролировать объекты, и оптимизировать ресурсы, и повышать общую результативность деятельности», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.