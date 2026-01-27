CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Все и сразу: интерес к агрегаторам ИИ в 2025 г/ вырос более чем в пять раз

Россияне все активнее используют агрегаторы нейросетей — аналитики Yota зафиксировали рост интереса к таким платформам за 2025 г. в 5,5 раза. Пик использования пришелся на август 2025 г. (доля трафика в этом месяце составила 20%), сентябрь 2025 г. (14%) и октябрь 2025 г. (21%). Об этом CNews сообщили представители Yota.

Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, и упрощают генерацию контента для работы, учебы и творчества.

По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Наиболее востребованные площадки — syntx.ai и higgsfield.ai (у каждой по 31%), следом идут ask.chadgpt.ru (14%), rugpt.io (9%) и gptunnel.ru (6%). Самый сильный рывок по динамике обращений сделал higgsfield.ai — за год трафик тут взлетел почти в 50 раз, у ask.chadgpt.ru — вдвое, а у syntx.ai — практически вполовину.

Количество пользователей агрегаторов нейросетей тоже резко увеличилось — в октябре 2025 г. их стало на 83% больше, чем в январе 2025 г. Больше всего пользователей оказалось из Москвы, Новосибирска и Питера, а также из Омска, Уфы и Астрахани.

Чаще всего такими сервисами пользуется мужская аудитория: их доля составляет 58% трафика и 55% от всех пользователей. Девушки немного отстают, обеспечивая 42% трафика и составляя 45% аудитории.

Самая активная возрастная группа — те, кому от 26 до 35 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают треть всего контента. Вторая по активности категория — пользователи от 36 до 45 лет. А вот молодежь от 14 до 20 лет и старшее поколение (от 56 лет) пока редко заглядывают в такие сервисы — доля каждых составила ниже 10%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще