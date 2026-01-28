CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

2 млрд раз скачали приложения пользователи RuStore

Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 тыс. приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

По данным внутренней аналитики, около 80% аудитории скачивают приложения через внутренний поиск или тематические подборки. Наибольшую популярность получают разделы с игровыми коллекциями и регулярные рубрики, например, «Новинки недели».

Пользователи активнее совершают покупки во время игровых событий и промо-акций. Количество оплат в эти периоды в два раза выше, а средний чек покупок увеличивается на 30-50%. Среди самых оплачиваемых приложений — игра Tanks Blitz и сервис «VK Музыка».

«Такой рост напрямую связан с ростом каталога в два раза, по сравнению с прошлым годом. Сейчас в RuStore доступно множество популярных приложений и игр в Рунете и за рубежом. Особенно заметен рост игрового направления: игры составляют 40% каталога, на них приходится более 80% всех платежей», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Наибольшая активность пользователей зафиксирована в Московской области — 16% от общего числа скачиваний. В топ-5 регионов также вошли Ленинградская область (4%), Краснодарский край (4%), Ростовская область (3%) и Нижегородская область (3%).

