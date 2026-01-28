2ГИС запустил оплату парковок в Москве

При построении маршрута 2ГИС подсказывает водителю варианты парковки возле места назначения — эта возможность появилась в 2025 г. Теперь же и оплатить парковку в Москве можно сразу в навигаторе, не открывая другие приложения. Это повысит удобство и сэкономит время автовладельцев. Ранее оплата городских парковок в 2ГИС появилась в Санкт-Петербурге, теперь она стала доступна и в Москве. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Оплата доступна для все уличных парковок, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — всего более 176 тыс. парковочных мест. По мере расширения сети новые зоны также будут подключаться к оплате через 2ГИС.

При поездке 2ГИС сообщит автомобилисту, что он паркуется в платной зоне — перейти к оплате можно, нажав на кнопку в подсказке навигатора. Кроме того, пользователь может просто выбрать парковку на карте — если она платная, в ее карточке будет кнопка для оплаты. После нажатия откроется страница оплаты, где ее можно провести по банковской карте с помощью сервиса «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney» для приема платежей онлайн и офлайн).

«Мы делаем навигатор таким, чтобы он добавлял водителю комфорта и уверенности за рулем. Мы добавляем в него как технологические новинки — например, первыми в России и Европе начали отображать сигналы светофоров — так и, конечно, ожидаемые, но не менее важные контекстные возможности про выбор парковки, ее быструю оплату прямо в приложении. Навигатор умеет не только экономить время, но и доставлять приятные эмоции. Мы продолжаем развивать 2ГИС, как полноценный сервис, в котором можно не только построить маршрут, но и сразу решить все, что связано с поездкой, не выходя из одного приложения», — отметил CPO (руководитель продуктов) в 2ГИС Максим Березкин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы москвичам было легко и удобно пользоваться городской инфраструктурой. Оплатить парковку в Москве можно множеством различных способов: через приложение «Парковки России», СМС, голосовым набором, а также через сервисы партнеров. Теперь к ним добавился 2ГИС – активным пользователям этого сервиса будет удобно совершать оплату стоянки, не переключаясь с привычного приложения», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Всего в пару кликов автомобилисты могут настроить 2ГИС так, чтобы сервис выделил на карте города места, где можно припарковать машину — и платные, и бесплатные, и общедоступные, и только для электромобилей или резидентов. Пользователи могут выбрать, какие именно парковки показывать на карте — это помогает лучше ориентироваться и избегать штрафов за неправильную парковку. Для отображения парковок достаточно в правом верхнем углу главного экрана приложения 2ГИС выбрать линзу «Авто» — она адаптирует сервис под задачи автомобилиста.

Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других магазинах.