67% россиян планируют сменить сферу деятельности в 2026 году

Все больше россиян задумываются о смене профессии. По данным опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, в 2026 г. 67% респондентов планируют начать работать по новой специальности. Лишь 21% намерены сохранить текущий профиль, еще 12% пока не определились с дальнейшими карьерными планами. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«Готовность к смене профессионального направления в 2026 г. характерна для всех возрастных групп. Однако особенно заметно это среди молодежи. Более половины респондентов 18-24 лет (51%) уже уверенно планируют обновления в карьере. Это говорит о высокой гибкости молодых специалистов, их стремлении пробовать разные сценарии и искать себя на современном рынке труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Планируя переход в новую сферу, россияне достаточно четко понимают, в каких направлениях хотели бы развиваться. Чаще всего рассматривают собственный бизнес и самозанятость (11%). Далее с заметным отрывом следуют административные роли, рабочие профессии, производство и сервисное обслуживание, а также высший и средний менеджмент — по 7% в каждой категории.

При этом выбор направлений для профессионального перехода различается в зависимости от пола. Мужчины чаще всего ориентируются на производственные и сервисные области (12% против 6% у женщин), а также рассматривают предпринимательские форматы занятости (11% против 10%). Женщины, наряду с интересом к самостоятельной занятости, чаще выбирают административные функции (10% против 5%).

Возраст также влияет на приоритеты. Среди респондентов 18–24 лет наиболее популярным направлением для перехода остаются бизнес и самозанятость (16%), что подчёркивает запрос на независимость и гибкий формат работы. В старших возрастных группах внимание чаще смещается к рабочим специальностям: их выбирают 13% респондентов в возрасте 45–54 лет и 15% респондентов 55 лет и старше.

«Сегодня 77% работодателей при подборе сотрудников в той или иной степени опираются на навыки, а не только на формальный опыт или прежнюю должность. Это особенно важно учитывать тем, кто планирует переход в другую профессию: при смене сферы деятельности необходимо заранее обновить и адаптировать свои компетенции под требования рынка. Наиболее активно навыкоцентричный подход используют компании из ИТ и финтех-сектора. Высокую значимость компетенций при найме также отмечают работодатели в сферах логистики, услуг и тяжёлой промышленности», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.