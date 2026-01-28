CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

ITKey выпустил обновление облачной платформы KeyStack 2025.3

Компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения корпоративной облачной инфраструктуры, объявляет о выходе релиза KeyStack 2025.3 - одного из наиболее значимых обновлений платформы за последнее время. Новая версия ориентирована на автоматизацию критически важных процессов эксплуатации, повышение управляемости и усиление безопасности облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

KeyStack – это облачная платформа, предназначенная для построения и эксплуатации частных и публичных облаков в корпоративном и государственном сегменте. Версия 2025.3 закладывает основу для перехода на OpenStack версии Epoxy в роли базового слоя и новой функциональности, которая будет представлена в следующем мажорном релизе (2026.1). Выпущенное обновление закрывает ключевые задачи эксплуатации и устраняет выявленные недостатки в обеспечении информационной безопасности, актуальные для крупных распределенных инфраструктур.

Ключевым достижением релиза стала автоматизация рутинных операций в области информационной безопасности. В платформе реализована автоматическая ротация mTLS-сертификатов для защиты межкомпонентного взаимодействия, а также автоматическая ротация паролей учетных записей. Эти механизмы устраняют необходимость ручного вмешательства со стороны администраторов и эксплуатационных команд и позволяют применять политики и правила безопасности в автоматическом режиме. В результате повышается предсказуемость эксплуатации и снижаются риски, связанные с человеческим фактором.

«KeyStack 2025.3 – это релиз, в котором мы целенаправленно убирали ручные операции из повседневной эксплуатации. Автоматизация ротации учетных данных и сертификатов позволяет заказчикам снижать операционные расходы и эксплуатационные риски, особенно в крупных инфраструктурах. В итоге управление облаком становится более предсказуемым и масштабируемым, а нагрузка на эксплуатационные команды – существенно ниже», – отметил Алексей Шарандин, руководитель продукта KeyStack.

Если ранее сопровождение этих механизмов требовало ручной настройки, контроля сроков действия сертификатов и постоянного участия специалистов, то после обновления правила безопасности задаются централизованно и далее применяются автоматически. При изменении требований информационной безопасности администратору достаточно скорректировать настройки в одном месте – система самостоятельно распространит изменения на все компоненты.

Значительный акцент в релизе сделан на практическую безопасность, востребованную крупными заказчиками и организациями с повышенными требованиями к защите инфраструктуры. В версии 2025.3, помимо сказанного ранее, реализовано шифрование секретов, а также закрыты уязвимости на уровне кода и используемых компонентов, опубликованных в профильных источниках с момента выхода предыдущего релиза. Большинство компонентов платформы переведены в режим read-only, что снижает риски вредоносного вмешательства или получения несанкционированного доступа.

«Мы сделали безопасность более практичной и управляемой. Автоматическая ротация сертификатов и паролей по заданным правилам, шифрование секретов и закрытие уязвимостей, выявленных после предыдущего релиза, позволяют минимизировать потенциальные угрозы без усложнения эксплуатации. Такой подход особенно важен для инфраструктур, где требования к ИБ постоянно меняются», – сказал Максим Куликов, владелец продукта.

В рамках обновления платформа перешла на новую версию операционной системы – SberLinux 9.6.0, что улучшило общую стабильность платформы, позволило расширить возможности по сбору метрик и мониторингу и повысить контроль над состоянием системы в промышленных сценариях и распределенных средах.

Помимо ключевых изменений, релиз KeyStack 2025.3 включает ряд функциональных доработок. Расширены возможности управления системой через веб-интерфейс, обновлена работа с сетями, подсетями и портами, добавлены новые сценарии массовых операций. По итогам промышленной эксплуатации оптимизированы механизмы High Availability и Disaster Recovery, внедрены новые алгоритмы управления миграцией виртуальных машин, а также расширена система мониторинга с обновленными механизмами оповещений.

«В этом релизе мы сделали платформу более устойчивой и управляемой с точки зрения архитектуры. Расширили возможности сетевого управления, доработали сценарии отказоустойчивости и восстановление после сбоев, а также усилили наблюдаемость инфраструктуры. Это позволяет быстрее реагировать на инциденты и более уверенно эксплуатировать облако в распределенных средах», – сказал Алексей Абашкин, главный архитектор KeyStack.

В следующих версиях платформа продолжит развитие. В релизе KeyStack 2026.1, включающем OpenStack версии Epoxy, планируется полноценная поддержка OVN, полностью переработанный UI/UX day-2 операций для повышения юзабилити системы, а также реализация функций сквозного аудита действий пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще