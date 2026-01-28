CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый третий работающий на удаленке предпочтет увольнение работе в офисе

Женщинам удаленка нужна больше, чем мужчинам. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. россиян, работающих на условиях удаленки или в гибридном режиме. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Если работодатель решит полностью отказаться от удаленки, 34% экономически активных россиян, работающих дистанционно или в гибридном режиме, скорее выполнят требование нанимателя и выйдут в офисы, а 36% — скорее уволятся. Причем мужчины несколько чаще готовы согласиться с решением руководства (36% против 33% среди женщин), тогда как россиянки демонстрируют большую решимость в отстаивании удаленного формата работы: 38% готовы уволиться (среди мужчин — 33%).

Более решительно на требование работодателя отреагируют те, кто работает исключительно удалённо: 41% респондентов заявил о готовности уйти с работы, 30% согласились бы вернуться в офис. Среди сотрудников на гибридном графике картина иная: 39% выполнили бы распоряжение, 31% уволился бы. Таким образом, чистая удалёнка воспринимается как более принципиальная и неотъемлемая часть условий труда, чем режим, предполагающий периодическое посещение офиса.

За три года с момента проведения аналогичного опроса стало меньше и согласных вернуться в офисы по приказу, и готовых сразу уволиться в случае отмены удаленки. Тех, кто затрудняется с однозначным решением, стало больше: «Всё зависит от условий и зарплаты». Таким образом россияне ожидают, что в случае отказа от удаленки работодатели повысят зарплаты персоналу, вернувшемуся в офисы.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 344. Время проведения: 12—20 января 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на компанию удаленно или в гибридном режиме. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

