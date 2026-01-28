CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» установил новое телеком-оборудование в фанпарке «Бобровый лог»

Еще больше райдеров в фанпарке «Бобровый лог» могут одновременно выйти в сеть, запостить фотографию или записать сторис. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование на территории горнолыжного комплекса, которое поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

«Бобровый лог» находится на правобережье Красноярска, всего в 15 минутах езды от центра города. Удобное местоположение и транспортная доступность делают его популярным у любителей спорта и активного отдыха. Здесь работают трассы разной сложности для взрослых и детей, регулярно проходят любительские и профессиональные соревнования. В тёплый сезон комплекс не теряет популярности: летом и в межсезонье это территория развлечений с экстремальными аттракционами и маршрутами для хайкинга.

«”Бобровый лог” — любимое место отдыха не только у красноярцев, но и гостей города. Это зимой на его склонах «засветились» жители столичного региона, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Якутии и Бурятии. В декабре здесь побывали туристы из самых дальних уголков нашей страны – Калининградской и Сахалинской областей. Здесь люди не просто катаются, они проводят время всей семьёй, соревнуются, учатся новым трюкам и наслаждаются отдыхом. Наша задача — чтобы цифровые возможности шли в ногу с растущей популярностью комплекса и делали отдых наших абонентов ещё более насыщенным и ярким», – сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Ранее фанпарк обслуживала базовая станция, расположенная на нижнем ярусе горнолыжного комплекса, но из-за рельефа местности она не могла обеспечить его полное покрытие 4G. Новый телеком-объект, работающий в низких и средних частотных диапазонах, был установлен на вершине горы. Благодаря ему устойчивая связь появилась на трассах и канатной дороге, в кафе, зоне проката снаряжения и административных помещениях. Также в зоне действия оказались смотровые площадки «Бобрового лога» и часть популярных туристических маршрутов в Национальном парке «Красноярские Столбы».

Мобильный интернет на комфортной скорости 60 Мбит/с позволит посетителям горнолыжного комплекса вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, звонить в мессенджерах или смотреть видеоролики о безопасном катании на сноуборде или лыжах, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Новые возможности LTE-сети уже по достоинству оценили абоненты «МегаФона». В новогодние каникулы они сгенерировали почти 2 ТБ онлайн-данных, что сопоставимо с передачей более полумиллиона фотографий.

Строительство новой базовой станции также расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом, обеспечивает быстрое соединение и высокое качество передачи голоса.

