Москвичи смогут оплачивать парковку в навигаторе 2ГИС через «ЮKassa»

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») совместно с геосервисом 2ГИС реализовала возможность оплаты столичных парковок прямо в интерфейсе навигатора. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Раньше для оплаты парковки водителям приходилось выходить из карт 2ГИС, открывать отдельное приложение и искать паркомат, а теперь переключаться не нужно. В навигатор встроена форма «ЮKassa», через которую можно заплатить банковской картой.

Возможность реализована в двух сценариях. При движении к точке назначения 2ГИС распознает въезд в платную зону и покажет уведомление с кнопкой оплаты. Альтернативный путь — выбрать парковку на карте и увидеть нужную кнопку. После нажатия пользователь перейдет на защищенную страницу оплаты «ЮKassa», где нужно ввести данные карты и подтвердить транзакцию.

«Интеграция с 2ГИС — логичный шаг в развитии платежной инфраструктуры города. Теперь автомобилист может не только выбрать парковку, доехать по оптимальному маршруту, но и оплатить ее — прямо в навигаторе. Это сокращает время на рутинные операции и снижает вероятность получить штраф из-за технических сложностей с оплатой», — отметил директор по B2B-продуктам «ЮKassa» Дмитрий Гнилица.

Новая функция доступна зарегистрированным пользователям приложения 2ГИС. Сервис позволяет оплачивать стоянку на всех уличных парковках, находящихся в ведении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — а это больше 176 тыс. мест. Новые зоны также будут подключаться к оплате через сервис по мере расширения сети. При транзакции взимается комиссия в соответствии с тарифами геосервиса.

Партнерство с 2ГИС расширяет присутствие платежных сервисов «ЮMoney» в сегменте транспортных платежей. Компания уже выступает основным эквайером при пополнении парковочного счета Администратора Московского парковочного пространства и зарекомендовала себя как надежный сервис с высокой скоростью проведения платежей.

