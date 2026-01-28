CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила гигабитную сеть интернета для 6 тыс. казанцев

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в одном из крупнейших жилых комплексов Казани — «Салават купере», дома в которых построены по программе «Социальная ипотека». Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители еще 19 новостроек микрорайона.

Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок.

«Казанский микрорайон «Салават Купере» продолжает разрастаться, здесь живут преимущественно активные молодые горожане, многодетные семьи, работники школ и медицинских организаций. Чтобы сделать их жизнь комфортнее, мы также развиваем в новостройках фиксированную сеть связи. Наше предложение будет особенно актуально для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно, объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру «Кион», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Ранее доступ к высокоскоростному интернету оператора получили более 27 тыс. казанцев в ЖК «Салават купере». В декабре прошедшего года работы по расширению гигабитной сети МТС еще для 6 тыс. жителей комплекса завершились в домах №№ 3,5,7 по улице Альфии Авзаловой, №№ 3, 3а, 3б, 5,5а, 5б,7, 7а, 7б, 9/1, 9а, 11/2 по улице генерала Махмута Гареева, №№2, 2а, 4, 10 по улице Ильгама Шакирова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще