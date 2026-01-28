CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Новый уровень связи на древних ставропольских склонах

Технические специалисты «МегаФона» завершили работы по расширению зоны уверенного приема на территории Минераловодского округа Ставропольского края, в районе горы Змейка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Это место известно давно своими живописными ландшафтами и маршрутами для активного отдыха. Трудно определить реальный возраст горы, но она точно видела древние тюркские народы, а уже в XIX веке Змейку в поэме «Измаил-Бей» и романе «Герой нашего времени» упоминал классик Михаил Лермонтов.

Сегодня терренкуры на горе продолжают ежегодно привлекать тысячи туристов и любителей природы. Ранее в некоторых точках подъема могли возникать сложности со стабильностью связи. Модернизация телеком-инфраструктуры оператора устранила эти «белые пятна», обеспечив абонентов бесперебойной связью стандарта LTE.

Теперь гости природного парка могут комфортно пользоваться навигационными сервисами, оперативно делиться фотографиями и видео, а также иметь быстрый доступ к онлайн-справочникам о местной флоре и фауне.

«Для нас важно, чтобы наши абоненты оставались на связи даже в самых отдаленных уголках региона. Сейчас обладатели зеленых сим-карт могут безопасно передвигаться по маршрутам, пользоваться мобильным интернетом на скорости до 60 Мбит/с. Расширение сети прошло не только в природных локациях, но и в самом городе Минеральные Воды, а также рядом с Международным аэропортом, где недавно открылся второй терминал», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

