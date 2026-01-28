Облачная платформа moncloud подтвердила совместимость с серверами «Тринити»

ИТ-компания «Системные решения» и российский производитель серверного оборудования «Тринити» объявили о подтверждении совместимости облачной платформы moncloud с серверами «Тринити» поколений М7 и М8. Об этом CNews сообщили представители «Тринити».

Во время совместных испытаний проведена комплексная проверка корректности работы и устойчивости платформы moncloud при эксплуатации на оборудовании «Тринити», включая проверку совместимости в следующих сценариях: развертывание и первичная настройка платформы: установка программного обеспечения moncloud, интеграция серверных узлов в кластерную конфигурацию, а также удалённое управление оборудованием с использованием интерфейса IPMI; построение кластера виртуализации: развертывание отказоустойчивого кластера с проверкой механизмов высокой доступности (High Availability, HA), включая сценарии отказов и автоматического восстановления; управление виртуальными машинами: создание и удаление виртуальных машин, миграция между узлами кластера, динамическое изменение вычислительных ресурсов (vCPU, оперативная память, дисковое пространство), а также работа со снимками (snapshots).

По результатам испытаний подтверждено, что облачная платформа moncloud может стабильно эксплуатироваться на серверах «Тринити», обеспечивая надёжную, масштабируемую и безопасную работу облачной инфраструктуры.

Комплексное решение на базе серверных платформ «Тринити» и облачной платформы moncloud может применяться для построения и развития инфраструктуры государственных информационных систем с высокими требованиями к отказоустойчивости, масштабируемости и информационной безопасности, включая соответствие требованиям к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Решение также подходит для создания центров обработки данных и частных облаков для промышленных предприятий, телекоммуникационных операторов, образовательных и медицинских организаций.

«Мы рады объявить о завершении этого важного этапа в развитии нашей облачной платформы, — сказал Арсен Цатурян, генеральный директор ООО «Системные решения». — Совместимость с решениями Тринити позволит нашим клиентам легко интегрировать облачные и серверные технологии, что существенно повысит их операционную эффективность».

«Мы стремимся развивать экосистему технологических партнерств, чтобы пользователи могли использовать сертифицированные облачные платформы для создания надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры, построенной на российском технологическом стеке. Подтвержденная совместимость серверов Тринити с moncloud — это еще один шаг на пути к переходу от импортных решений в пользу российских», — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса «Тринити».

Компании планируют продолжать совместную работу над развитием интеграционных решений и расширением дополнительных возможностей для заказчиков.